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Deutsche Welle

‘Sınır kontrolleri yakında kalkabilir‘

Almanya, sığınmacı krizi nedeniyle Avusturya sınırında uygulamaya koyulan sınır kontrollerini kaldırmaya hazırlanıyor. Diğer yandan Papa’nın Nisan ayında Midilli’de sığınmacıları ziyaret edeceği açıklandı.

06 Nisan 2016 13:46


Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, sığınmacı krizi nedeniyle Avusturya sınırında başlatılan kontrollerin kısa süre içinde kaldırılabileceğini açıkladı. Avusturya'dan ORF radyosuna konuşan de Maiziere, sığınmacı sayısının şu anki düşük seviyede kalması durumunda 12 Mayıs'tan itibaren sınır kontrollerinin süresinin uzatılmayacağını kaydetti. Alman İçişleri Bakanı halihazırda Avusturya sınırındaki kontrollerin azaltıldığına ve polis sayısının düşürüldüğüne dikkat çekti.

Almanya, Avusturya'dan sığınmacı akını karşısında eylül ayında geçici olarak sınır kontrollerini yeniden başlatmıştı. Balkan ülkeleri ve Avusturya'nın, sığınmacıların Yunanistan'dan Batı Avrupa ülkelerine geçiş için kullandığı ‘Balkan rotasını‘ kapatmasının ardından bu bölgeden geçişler büyük oranda gerilemişti.

“Türkiye anlaşmasına odaklanılmalı“

Thomas de Maiziere, şimdi ileriye bakmanın önem taşıdığını belirterek, AB ile Türkiye arasında varılan mutabakatın uygulamaya geçirilmesine ve İtalya ya da Bulgaristan üzerinden yeni rotalar oluşmasını önlemeye odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı, sığınmacı politikaları konusunda Viyana ile Berlin arasında yaşanan krizin artık geride kaldığını belirterek, Almanya'nın o dönem Avusturya'nın başka ülkelere yük oluşturacak şekilde tek taraflı çözümler aramasını eleştirdiklerini kaydetti. De Maiziere, sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesi konusunda Almanya'nın tutumunu yineleyerek, bunun ‘hukuki ve siyasi açıdan doğru bir yol olmadığını‘ söyledi.

Papa Midilli'ye gidiyor

Diğer yandan Yunan hükümeti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko'nun önümüzdeki hafta Midilli adasına giderek sığınmacıları ziyaret edeceğini açıkladı. Papa Françesko ve Yunan Ortodoks Kilisesi Patriği'ne ziyaretlerinde Başbakan Aleksis Tsipras'ın eşlik edeceği bildirildi. Ziyaret ile ilgili kesin tarih verilmezken, 14 ya da 15 Nisan tarihleri üzerinde duruluyor.

Yunan Ortodokos Kilisesi daha önce yaptığı açıklamada Papa'nın sığınmacılara dayanışma mesajı vermek isteğini dile getirdiğini, Papa'ya eşlik etmek üzere Fener Rum Patriği Bartholomeos'un davet edildiğini bildirmişti. Papa, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra 2013'te sığınmacı dramına sahne olan İtalya'nın Lampedusa Adasını ziyaret etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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