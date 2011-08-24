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Yaşam

Sınır kapısında iftar SİLOPİ (A.A)

24 Ağustos 2011 13:45

-Sınır kapısında iftar SİLOPİ (A.A) - 24.08.2011 -Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a gitmek için saatlerce sıra bekleyen kamyon ve tır şoförleri,  oruçlarını araçlarının yanına yere kurdukları sofralarda açıyor. Silopi'den Irak'a geçişlerin sağlandığı Habur Sınır Kapısı'ndan her gün yüzlerce araç giriş ve çıkış yapıyor. Bölge ekonomisine büyük katkıda bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan geçmek için kilometrelerce kuyruk oluşturan kamyon ve tırlar, bazen saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Ramazan ayında oruç tutan şoförler, sınır kapısında sıra beklerken akşam ezanı okununca iftarlarını araçlarının yanında açıyor. Şoförler, kamyon ve tırlarının yanında yere kurdukları sofralarda yemeklerini yiyor. Şoförlerin iftar menüleri genellikle domates, salatalık, karpuz, kavun, üzüm ve peynirden oluşuyor. Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçmek için sıra beklerken iftarını açan şoförlerden Salih Kuluç, Şanlıurfa'dan yüklediği buğdayları Irak'a götürmek için yola çıktığını söyledi. Sınır kapısında beklerken iftar vaktinin geldiğini belirten Kuluç, ''Bu mübarek ramazan ayında oruçlu olduğumuz halde şu an Irak'a geçmek için buradayız. İftarımızı şoför arkadaşlarla birlikte açıyoruz. Daha sonra Irak'a geçeceğiz'' dedi. Mardin'den yük getirdiğini söyleyen sürücü Süleyman Alan da Irak'a gitmek için Habur Sınır Kapısı'na geldiğinde akşam ezanının okunduğunu, orucunu açtıktan sonra Irak'a geçeceğini bildirdi.

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