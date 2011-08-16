-Sınır kapısında iftar hazırlığı DOĞUBAYAZIT (A.A) - 16.08.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak sınırında oluşan tır kuyruğunda bekleyen sürücüler, iftar yemeklerini kendi imkanlarıyla hazırlıyor. İran ile Türkiye arasındaki geçişi sağlayan Gürbulak sınır kapısında, işlemler nedeniyle zaman zaman oluşan tır kuyruklarında bekleyen sürücüler, büyük sıkıntı yaşıyor. Sınır kapısının bulunduğu bölgede herhangi bir restoran ya da dinlenme tesisinin bulunmaması nedeniyle tır sürücüleri kendi imkanlarıyla yemeklerini yapıyor. Tırın mutfak bölümünde piknik tüpleri üzerinde yemek pişiren sürücüler, evlerinde aileleriyle iftar yapmanın özlemini çekiyor. Sürücülerden Yusuf Orcan, yılın her ayı olduğu gibi Ramazan ayını da yollarda geçirdiklerini ifade ederek, ''Bu mübarek ayda orucumuzu tutuyoruz. İftar için hazırlığımızı da kendimiz yapıyor. Gönül isterdi ki evimizde olalım'' dedi. Sürücü Niyazi Arslan Koç da sınır kapısında herhangi bir tesisin bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.