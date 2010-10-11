-SINIR KAPILARININ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YENİLENDİ EDİRNE (A.A) - 11.10.2010 - Türkiye ile Bulgaristan arasında geçişin sağlandığı ve gece dönüşümlü olarak trafiğe kapatılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan'a geçişin yapıldığı İpsala Sınır Kapısında bilgisayar sistemleri yenilendi. Yenilenme çalışmaları sonrasında Dereköy'de sistemin tam olarak çalıştığı, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında bazı sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun 1-2 saat içinde giderilmesi ve araç trafiğinin normale dönmesi için çalışıldığı ifade edildi. Edirne Gümrükleri ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç, yaptığı açıklamada, Bulgaristan ile Kaptan Andreevo Sınır Kapısından geçişin sağlandığı Kapıkule Sınır Kapısında 04.00-08.00, Malko Tarnovo Sınır Kapısından geçişin sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 23.00-01.00 saatleri arasında ve Lesovo Sınır Kapısından bağlantının sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısında da 24.00-04.00 saatleri arasında trafiğin durdurulduğunu söyledi. Kılıç, Yunanistan ile geçişin yapıldığı Kipi Sınır Kapısı ile bağlantının yapıldığı İpsala Sınır Kapısının da 4 saat süreyle trafiğe kapatıldığını belirtti. Bilgisayar sistemlerinin yenilenmesinin Ankara'daki merkezden yapıldığını dile getiren Kılıç, şu bilgiyi verdi: ''Ankara'dan Edirne'ye gelen teknik ekip, çalışma yapıyor. Dereköy Sınır Kapısında sistem tam olarak çalışıyor. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında ufak sorunlar var. 1-2 saat içinde bunların halledilmesini hedefliyoruz. Bilgisayar sistemlerine araçların kayıtlarını yapıyoruz. Sistemlerdeki sıkıntı nedeniyle sınır kapılarında izdiham yok. Kapıkule'de 3 kilometre, Hamzabeyli'de de 1 kilometre tır kuyruğu var.'' Kılıç, sistemlerin yenilenmesi için sınır kapılarından geçişlerin en az olduğu saatlerin seçildiğini de bildirerek, ''Çalışmaların tamamlanmasıyla geçişler normale dönecek. Çalışma yapılacağı saatlerde sınır kapılarımızın kapalı olacağını Bulgaristan ve Yunanistan'daki yetkililere daha önce bildirmiştik'' dedi.