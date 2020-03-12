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Suriye'ye geçişler Koronavirüs nedeniyle durduruldu

Ramazan Bayramı'nı ve üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerın sınırdan geçişlerine izin verilmiyor

12 Mart 2020 11:14

Sınır kapılarından Suriye’ye geçişler Koronavirüs nedeniyle durduruldu. 

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sınır kapılarından geçişlere ara verildi. Sabah saatlerinde ülkesine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler, Koronavirüs nedeniyle ‘ikinci bir emre kadar geçişlerin durdurulduğu’ belirtilerek geri gönderildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler 2 Mart’tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısından ülkelerine geçiş yaptı.

2 Mart’tan bugüne kadar 3 bin kişi Suriye’ye geçiş yapmıştı.

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