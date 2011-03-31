-SINIR KAPILARINDA OY VERME 10 MAYIS'TA ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Milletvekili genel seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi 10 Mayıs Salı günü başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenlerin hangi gümrük kapılarında oy kullanacağı, bunlardan hangilerinde tatil günleri dahil 24 saat ve hangilerinde de daha az süreyle oy kullanılabileceği, gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemlerinde görev alacak seçim kurulları, sandık kurullarının adedi, hangi ilçe seçim kuruluna bağlı oldukları, üyelerin ve yedeklerin sayısı, bunların hangi görevlilerden teşkil edileceği, görev süreleri ve kullanılacak oy zarfları renkleri ile sair ilke ve esasları belirlendi. Buna göre, coğrafi konumları da gözetilerek yurt dışı seçmenin oy kullanabileceği gümrük kapıları şu şekilde tespit edildi: Karayolu Gümrük Kapıları; - Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde Gürbulak, - Artvin ili Hopa ilçesinde Sarp, - Edirne ili Merkez ilçesinde Kapıkule, - Edirne ili İpsala ilçesinde İpsala, - Edirne ili Lalapaşa ilçesinde Hamzabeyli, - Hatay ili Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü, - Kırklareli ili Merkez ilçesinde Dereköy, - Şırnak ili Silopi ilçesinde Habur, Hava Limanı Gümrük Kapıları; - Adana ili Seyhan ilçesinde Şakirpaşa, - Ankara ili Çubuk ilçesinde Esenboğa, - Antalya ili Muratpaşa ilçesinde Antalya, - Eskişehir ili Tepebaşı ilçesinde Eskişehir, - Gaziantep ili Oğuzeli ilçesinde Gaziantep, - Hatay ili Merkez ilçesinde Hatay, - İstanbul ili Bakırköy ilçesinde Atatürk, - İstanbul ili Pendik ilçesinde Sabiha Gökçen, - İzmir ili Gaziemir ilçesinde Adnan Menderes, - Kayseri ili Kocasinan ilçesinde Erkilet, - Muğla ili Dalaman ilçesinde Dalaman, - Muğla ili Milas ilçesinde Bodrum-Milas-Güllük, - Samsun ili Çarşamba ilçesinde Samsun, - Trabzon ili Merkez ilçesinde Trabzon, Deniz Limanı Gümrük Kapıları; - Aydın ili Kuşadası ilçesinde Kuşadası, - İzmir ili Çeşme ilçesinde Çeşme, - Mersin ili Silifke ilçesinde Taşucu. Bu gümrük kapılarında oy verme işlemi 10 Mayıs 2011 Salı günü Yüksek Seçim Kurulunun o çevre için belirleyeceği saatte başlatılacak ve 12 Haziran 2011 Pazar günü, Yüksek Seçim Kurulunun yine o çevre için belirleyeceği saatte bitirilecek. Söz konusu gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin başladığı 10 Mayıs Salı gününden sonra tahmin edilenden fazla sayıda oy kullanıldığı saptandığı takdirde, Yüksek Seçim Kurulu gümrük kapısı ilçe seçim kurulu sayısını artırabilecek. -İKİ PARTİ, İSİM VERECEK- Gümrük kapısı ilçe seçim kurulları 19 Nisan 2011 Salı günü saat: 17.00'ye kadar kurulacak. Kurul, il ve ilçe seçim kurullarının oluşumu dışında kalan en kıdemli hakimin başkanlığında dört üyeden oluşacak. Bunlardan iki asıl üye devlet memurlarından, diğer iki asıl üye ise son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan ve o ilçede teşkilatı bulunan 2 (iki) siyasi partiden isim istenilerek belirlenecek. -PASAPORTU OLANLAR OY KULLANABİLECEK- Gümrük kapılarında, sadece Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip kişiler oy kullanabilecek. Gürbulak Karayolu, Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Dereköy Karayolu, Habur Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Eskişehir Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas-Güllük Havalimanı, Samsun Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Kuşadası Deniz Limanı, Çeşme Deniz Limanı ve Taşucu Deniz Limanı gümrük kapılarında tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Gümrük kapılarındaki oy vermede, ''Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'' filigranlı sarı renkli oy zarfları ve seçime katılan siyasi partilerin yer aldığı birleşik oy pusulaları ile ''Evet'' mührü kullanılabilecek.