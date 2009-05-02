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Sağlık

Sınır kapılarında domuz gribi kontrolü yapılıyor

Domuz gribi vakası görülen Avrupa ülkelerinden karayolu ile Türkiye'ye gelenler için sınır kapılarında sağlık kontrolleri başlatıldı.

02 Mayıs 2009 03:00

Domuz gribi vakası görülen Avrupa ülkelerinden karayolu ile Türkiye'ye gelenler için sınır kapılarında sağlık kontrolleri başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'nca domuz gribine (H1Nl virüsü) yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, uluslararası uçuşa açık havaalanları ve deniz yollarına ek olarak, vaka görülen Avrupa ülkelerinden karayolu ile Türkiye'ye gelenler için de sınır kapılarında sağlık kontrolleri başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından seyahat kısıtlaması ve sınır kapatılması önerilmediği, ancak zorunluluk olmadıkça hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edilmemesi, seyahat edilmesi zorunlu ise kişisel korunma önlemlerine uyulması gerektiği belirtildi.

Sağlık personelinin vakalara yaklaşımı ile ilgili rehberin illere gönderildiği kaydedilen açıklamada, son 7 gün içerisinde yurt dışından gelen, 38 derecenin üzerinde ateş ve boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık, halsizlik belirtilerinden en az birini taşıyanların hekime müracaat etmesi gerektiği vurgulandı.

Bu önlemlere dikkat

Genel kişisel korunma önlemlerine özen gösterilmesi gereğine de işaret edilen açıklamada, grip gibi solunum yolu ile bulaşan hastalıklarda kişiden kişiye bulaşmayı azaltmaya yönelik şu önerilere yer verildi:

"Su ve sabun ile sık sık el yıkama en önemli korunma önlemlerinden birisidir.

Grip benzeri hastalık belirtisi olanlar öksürük/aksırık esnasında ağız ve burunlarını tek kullanımlık mendil ile kapatmalıdır.

Sağlam kişileri korumak için grip benzeri hastalık belirtisi olanlar kalabalık ortamlarda bulunmamalı, mümkünse evden dışarı çıkmayarak istirahat etmelidirler."

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bugün saat 13.00 itibarıyla 15 ülkede doğrulanmış 615 vaka ve 16 ölüm bulunduğu, son olarak Fransa ve Güney Kore'de de vaka varlığının doğrulandığı, Türkiye'de ise vaka görülmediği bildirildi.

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