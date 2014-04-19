T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

‘Sınır dışı edilsin’ kampanyası

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber popülerliğini yavaş yavaş kaybediyor. Beyaz Saray’ın internet sitesinde, 275 bin ABD vatandaşının Bieber’ın sınır dışı edilmesini istediği dilekçe yayınlandı.

19 Nisan 2014 17:38

20 yaşındaki Justin Bieber, zor günler yaşıyor. Mayıs ayında Kanadalı bir şoföre saldırdığı
iddiasıyla
mahkemeye çıkacak olan şarkıcı, ülkesindeki Juno Ödülleri töreninde de izleyiciler tarafından yuhalanmıştı.
Şimdi de Beyaz Saray'ın internet sitesinde pop şarkıcısının ABD'den sınır dışı edilmesini
talep eden bir
dilekçe yayınlandı.
Şu ana dek dilekçeye 275 bin ABD vatandaşı imza attı. 100 bin imzalık eşik çoktan aşılmış
olduğu için
Başkan Barack Obama'nın konuyu ele alması gerekiyor.
Ancak Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama
gelmedi.
Bir kullanıcı imza kampanyasını ocak ayı sonunda Bieber Miami'de alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken
tutuklandıktan sonra başlatmıştı. Dilekçede, “Tehlikeli, saygısız, yıkıcı ve uyuşturucu kullanan Justin
Bieber'ın sınırı dışı edilip Yeşil Kart'ının geçersiz kılınmasını istiyoruz”
yazılı.
Ayrıca, “Bieber, sadece halkımızın güvenliğini tehdit etmiyor, ulusumuzun gençliği üzerinde de korkunç bir
etkiye sahip. Biz, halk olarak Justin Bieber'ın toplumdan uzaklaştırılmasını istiyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KanadalıJustin BieberSarayABDBieberJunoBeyaz SarayBaşkanBarack ObamaBieber MiamiYeşil KartDeutsche Welle Türkçe AFP/ape

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24