‘Sınır dışı edilsin’ kampanyası

20 yaşındaki Justin Bieber, zor günler yaşıyor. Mayıs ayında Kanadalı bir şoföre saldırdığı

iddiasıyla

mahkemeye çıkacak olan şarkıcı, ülkesindeki Juno Ödülleri töreninde de izleyiciler tarafından yuhalanmıştı.

Şimdi de Beyaz Saray'ın internet sitesinde pop şarkıcısının ABD'den sınır dışı edilmesini

talep eden bir

dilekçe yayınlandı.

Şu ana dek dilekçeye 275 bin ABD vatandaşı imza attı. 100 bin imzalık eşik çoktan aşılmış

olduğu için

Başkan Barack Obama'nın konuyu ele alması gerekiyor.

Ancak Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama

gelmedi.

Bir kullanıcı imza kampanyasını ocak ayı sonunda Bieber Miami'de alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken

tutuklandıktan sonra başlatmıştı. Dilekçede, “Tehlikeli, saygısız, yıkıcı ve uyuşturucu kullanan Justin

Bieber'ın sınırı dışı edilip Yeşil Kart'ının geçersiz kılınmasını istiyoruz”

yazılı.

Ayrıca, “Bieber, sadece halkımızın güvenliğini tehdit etmiyor, ulusumuzun gençliği üzerinde de korkunç bir

etkiye sahip. Biz, halk olarak Justin Bieber'ın toplumdan uzaklaştırılmasını istiyoruz” ifadeleri yer alıyor.

