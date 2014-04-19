‘Sınır dışı edilsin’ kampanyası

20 yaşındaki Justin Bieber, zor günler yaşıyor. Mayıs ayında Kanadalı bir şoföre saldırdığı
iddiasıyla
mahkemeye çıkacak olan şarkıcı, ülkesindeki Juno Ödülleri töreninde de izleyiciler tarafından yuhalanmıştı.
Şimdi de Beyaz Saray'ın internet sitesinde pop şarkıcısının ABD'den sınır dışı edilmesini
talep eden bir
dilekçe yayınlandı.
Şu ana dek dilekçeye 275 bin ABD vatandaşı imza attı. 100 bin imzalık eşik çoktan aşılmış
olduğu için
Başkan Barack Obama'nın konuyu ele alması gerekiyor.
Ancak Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama
gelmedi.
Bir kullanıcı imza kampanyasını ocak ayı sonunda Bieber Miami'de alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken
tutuklandıktan sonra başlatmıştı. Dilekçede, “Tehlikeli, saygısız, yıkıcı ve uyuşturucu kullanan Justin
Bieber'ın sınırı dışı edilip Yeşil Kart'ının geçersiz kılınmasını istiyoruz”
yazılı.
Ayrıca, “Bieber, sadece halkımızın güvenliğini tehdit etmiyor, ulusumuzun gençliği üzerinde de korkunç bir
etkiye sahip. Biz, halk olarak Justin Bieber'ın toplumdan uzaklaştırılmasını istiyoruz” ifadeleri yer alıyor.