T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sınır dışı edilmemek için bileklerini kesti!

Tacikistan'a gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na getirilen şahıs bileklerini kesti

27 Ekim 2016 01:53

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye sınır dışı edilmek üzere polis eşliğinde uçağa götürülen Dodzhonov Validzhon, kalemtıraş bıçağı ile bileklerini kesti. Hastaneye kaldırılan Validzhon'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndaki İstanbul-Duşanbe uçağına polis eşliğinde getirilen Tacikistan uyruklu Dodzhonov Validzhon (25), Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitmemek için henüz belirlenemeyen bir cisimle bileklerini kesti.

Durumu fark eden görevliler Validzhon'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Validzhon tedavisinin tamamlanmasının ardından Tacikistan'a gönderilecek.

 

ETİKETLER

tacikistanatatürk havalimanıdış hatlarsınır dışıbileklerini kesti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24