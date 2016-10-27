Sınır dışı edilmemek için bileklerini kesti!

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye sınır dışı edilmek üzere polis eşliğinde uçağa götürülen Dodzhonov Validzhon, kalemtıraş bıçağı ile bileklerini kesti. Hastaneye kaldırılan Validzhon'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndaki İstanbul-Duşanbe uçağına polis eşliğinde getirilen Tacikistan uyruklu Dodzhonov Validzhon (25), Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitmemek için henüz belirlenemeyen bir cisimle bileklerini kesti.

Durumu fark eden görevliler Validzhon'a ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Validzhon tedavisinin tamamlanmasının ardından Tacikistan'a gönderilecek.