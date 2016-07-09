Sınır dışı edilmek üzere Aydın'a götürülen IŞİD militanı firar etti!

IŞİD’e yönelik operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen Irak uyruklu Anas Faeg Hammadi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hammadi, 3 aya yakın tutuklu kaldıktan sonra mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, sınır dışı edilmek üzere Aydın’daki Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen Hammadi, 25 Haziran tarihinde Balıkesir Susurluk ilçesindeki mola sırasında firar etti. Hammadi’nin yakalanması için ülke genelindeki tüm güvenlik birimleri uyarıldı.

Kocaeli'nde yakalandı

Terörle Mücadele (TEM) polisi Kocaeli’nde geçen nisanda IŞİD’e yönelik yaptığı operasyonda örgütle bağlantılı olduğunu değerlendirdiği Irak uyruklu Anas Faeg Hammadi’yi de gözaltına aldı. Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yaptığı belirlenen Hammadi, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göç yetkililerine teslim

Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2015’te Hammadi’nin tahliyesine karar verdi. Bu kararla Hammadi, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilerek sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Hammadi’nin sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için Aydın’daki Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmesine karar verildi.

Ellerinden kaçtı

Göç İdaresi Müdürlüğü personeli eşliğinde Aydın’a götürülmek üzere yola çıkarılan Hammadi, 25 Haziran 2016 tarihinde akşam 22.30 sıralarında Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki mola yerinden firar etti. Karanlıktan yararlanarak kayıplara karışan Hammadi, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.Kocaeli EmniyetMüdürlüğü Hammadi’nin bulunması için Türkiye genelindeki tüm güvenlik birimlerine ve sınır kapılarında uyarı yazısı geçti. Yazıda, Hammadi’nin kişisel bilgileriyle, fotoğrafı da yer aldı.