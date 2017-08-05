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Dünya
Deutsche Welle

Sınır dışı edilen Kuzey Afrikalı sayısında artış bekleniyor

Federal hükümetin verdiği bilgilere göre Kuzey Afrika ülkeleri Almanya'ya sığınma başvurusu reddedilen vatandaşlarını geri kabul etme konusuna daha sıcak bakmaya başladı.

05 Ağustos 2017 20:25

Federal hükümetin verdiği bilgilere göre Mağrip ülkeleri, Almanya'ya yaptıkları sığınma başvurusu reddedilen vatandaşlarını geri kabul etme konusunda çok daha istekli davranıyor. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, Focus dergisine verdiği demeçte bunun yapılan yoğun ikili görüşmelerin sonucu olduğunu belirtti.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Krings "Eyaletlerin bu konudaki çabalarını sürdürmesi halinde, 2017 yılının ikinci yarısında geri dönüş rakamlarında büyük bir artış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sahra Çölü'nün güneyindeki ülkelerin vatandaşlarını geri kabul etme konusunda daha çekingen davrandığına dikkat çeken Krings, "Bu bölgeden daha fazla işbirliği bekliyoruz ve bunun için de baskıyı artıracağız" dedi.

2017 yılının ilk altı ayında iltica başvurusu reddedildiği için sınır dışı edilenlerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla düşüş kaydedildi. 2017 yılının ilk altı ayında toplam 12 bin 545 kişi sınır dışı edilirken, bu rakam 2016'nın ilk altı ayında 13 bin 743 idi.

Focus dergisinin haberine göre geri kabul konusunda Alman hükümetinin Cezayir ile görüşmeleri devam ediyor.

'Libya ile Türkiye mülteci anlaşması benzeri bir anlaşma'

Hristiyan Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Stephen Mayer, Libya için de Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması benzeri bir anlaşma talebinde bulundu. Mayer sığınmacıların Akdeniz üzerinden tehlikeli kaçışını durdurmak gerektiğine, bunun için Libya'daki insani şartların iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti.

©Deutsche Welle Türkçe

Dpa/AFP/KNA/BW/DÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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