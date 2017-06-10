Sınır dışı edilen Fransız gazeteci: Gözaltına alınmamın amacı mesaj göndermekti

Hasankeyf'te fotoğraf çekerken gözaltına alınıp, bir ay boyunca sınırdışı edilmeyi bekleyen Fransız gazeteci Mathias Depardon ülkesine döndü.

Depardon'u Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanının da olduğu çok sayıda Fransız yetkili karşıladı.

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Depardon, Ankara'nın kendisini alıkoyarak gazetecilere bir mesaj göndermek istediğini söyledi.

"Amaç Türk ve yabancı gazetecilere güçlü bir mesaj göndermekti"

Depardon, "Bence amaçları, Türkiye'nin güneydoğusunda haber yapan Türk ve yabancı gazetecilere güçlü bir mesaj göndermekti" diye konuştu.

Bir ay boyunca Gaziantep'teki Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 37 yaşındaki gazeteci, bu süre içerisinde kendisi gibi alıkonulan diğer kişilerle görüştürülmediğini de söyledi.

Bırakılması için Macron devreye girmişti

Fransız gazetecinin özgürlüğüne kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bizzat talepte bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kararı memnuniyetle karşıladı.

Macron, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın basın özgürlüğüne ve gazetecilerin korunmasına bağlı kalmayı sürdüreceğini söyledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Deloire de Depardon'un serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Haksız yere alıkonuldu. Bir insanın hayatından nedensiz yere bir ay çalındı. Yaşadığı üzüntü ve belirsizlik de cabası" dedi.

Fotoğrafları "terör örgütü propagandası" olarak değerlendirilmişti

37 yaşındaki Depardon, Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak Hasankeyf'in taşınacağı yeni alanda fotoğraf çekerken gözaltına alınmıştı. Basın kartı olmadığı belirtilen Fransız gazetecinin çektiği fotoğraflar emniyet tarafından incelenerek "terör örgütü propagandası" olarak değerlendirilmişti.

Gözaltına alındıktan iki hafta sonra açlık grevine başlayan Depardon, konsolosluktan yetkililerin kendisini ziyaret etmesine izin verilmesinin ardından eylemine son vermişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in verilerine göre, Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 155'inci sırada yer alıyor.