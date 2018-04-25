T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınır dışı edilen eşiyle adadaki evlerine dönmek istiyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), eşi Mehmet Akhan'ın, evlendikten 4 ay sonra üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp, sınır dışı edilmesi üzerine Hatay'daki ailesinin yanına yerleşen Fatma Akhan, "Eşime adaya giriş yasağı

25 Nisan 2018 17:02

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), eşi Mehmet Akhan\'ın, evlendikten 4 ay sonra üzerinde uyuşturucuyla yakalanıp, sınır dışı edilmesi üzerine Hatay\'daki ailesinin yanına yerleşen Fatma Akhan, \"Eşime adaya giriş yasağı konuldu. Adadaki evimize dönmek istiyoruz\" dedi.
Mehmet Akhan, KKTC\'li Fatma Akhan ile evlendikten 4 ay sonra üzerinde 1 gram bonzai ile yakalanıp, 1 ay hapse mahkum edildi. Mehmet Akhan, cezaevinden çıktığı gün evine uğrayamadan sınır dışı edildi. Hamile olan Fatma Akhan ise KKTC\'de yalnız kalınca Hatay\'a ailesinin yanına gitti. Akhan, doğumu da Hatay\'da yaptı.
Fatma Akhan, \"KKTC\'de doğdum, KKTC\'de büyüdüm. Bizim birlikteliğimizi bozmasınlar. Kızımız oldu, kızım KKTC vatandaşı, ben de KKTC vatandaşıyım; ama eşim hakkında sınır dışı kararı verildi. İlgili makamlardan rica ediyorum. Adadaki evimize dönüp, orada yaşamak istiyoruz. Mağduriyetimizi ortadan kaldırsınlar\" diye konuştu.
KKTC vatandaşı olan baba İbrahim Kaya ise \"Kızım bir Türkiye\'de bir KKTC\'de yaşam sürmek zorunda kalıyor. Onların yuvası KKTC\'de\" dedi.
Akhan çiftinin avukatı Türk Hasan Yücelen de aile birliği için bu durumdaki kişilerin önünün açılmasını istedi. Modacı Barbaros Şansal\'ın sınır dışı kararının kaldırılmasını örnek göstererek, \"Ailelerin yıkılmasının önüne geçilmeli\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA  KUZEY Kıbrıs Türk CumhuriyetiAkhanAdadakiMehmet AkhanKKTC Fatma AkhanHamileHatayFatma Akhan"KKTCKKTCBizimKızımızMağduriyetimiziKayaTürkiyeOnlarınTürk Hasan YücelenModacı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24