'Sınır'da Yaşam| Yunan güvenlik güçleri sığınmacılara yine biber gazı sıktı

Türkiye'nin sığınmacıları 'durdurmama' politikasından sonra Edirne sınırına gelen sığınmacılar 28 Şubat'tan bu yana zor şartlar altında yaşıyor.
Pazarkule-Kastanies Sınır Kapısı arasında bulunan ‘tampon’ bölgede, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara müdahalesi sürüyor.
Tampon bölgede bulunan jiletli tellerden oluşan 12 kilometrelik sınır hattı boyuna Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgeye biber gazı atıyor.
Biber gazlı müdahaleden etkilenen sığınmacıların sınırı geçme çabaları da devam ediyor.
"Sınırlarımızı korumak için her türlü hakkımız var"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin sığınmacılar için Avrupa'ya giden sınır kapılarını açma kararı üzerine 'Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2016'da varılan sığınmacı anlaşmasının öldüğünü söylemişti.