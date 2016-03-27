Sınır açılacak söylentisi kaos yarattı



Sınırın açılacağı söylentisinin yayılması üzerine Makedonya'ya giden tren hattı üzerinde toplanan yüzlerce mülteci, ellerinde tutukları beyaz bez parçalarıyla burada nöbet tutan Yunan polislerden geçmelerine izin vermelerini talep etti.

Yunan radyosuna "Bugün sınırın açılacağını duyduk. Sınırı geçmek için buraya geldik" açıklamasını yapan genç bir Suriyeli "Bize Kızılhaç’ın ve tüm dünyadan gelen 500 gazetecinin de yanımızda olacağını söylediler" şeklinde konuştu.

Başka bir Suriyeli ise Almanya'da yaşayan kız kardeşinin aynı haberi internette gördüğünü ve kendisine haber verdiğini belirtti.

"Bazıları mültecileri boşa ümitlendiriyor"

Yunan makamlarından yapılan bir açıklamada bazı kişilerin bilinmeyen sebeplerle mültecilerin "boşa ümitlenmesine sebep olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın binlerce mülteciyi kabul edeceği söylentisinin dün yayılmaya başladığı kaydediliyor. Görgü tanıkları polisin hoparlörlerle Arapça ve Farsça olarak sınırın açılacağı söylentisinin doğru olmadığını duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow Der Spiegel dergisine verdiği demeçte federal hükümetin vize ve lojistik konularında destek vermesi halinde Idomeni'den bin ila iki bin mülteciyi eyaletlerine kabul edebileceklerini açıklamıştı. Söylentilerin bu açıklama nedeniyle yayılmış olabileceği belirtiliyor.