Sınıfta uyuyan öğrencilerin fotoğrafını çeken öğretmene soruşturma

Antalya Konyaaltı Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde 21 yıldır görev yapan, tarih öğretmeni Ahmet Hilmi Kancı, geçen öğretim yılı sonunda derse girdiği sınıfta biri hariç tüm öğrencilerin uyuduğunu görünce, öğrencilerin fotoğrafını çekip emekliye ayrıldı. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü talimatıyla Kancı hakkında inceleme başlatılırken, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Öğrenciler de Kancı’nın 'Serbestsiniz, uyuyan uyur, serbest hareket eden eder' dediğini iddia etti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Kancı emeklilik töreninde "Son yıllarda eğitim sistemi, toplumsal duyarlılık ve aile bütünlüklerinde ciddi yozlaşma ve bozulma yaşanmaya başladığına dikkat çeken Kancı, bu durumun öğrencilere çok ciddi yansıdığını, eski sevgi ve saygı kurallarından çok uzaklaşıldığını" söylemişti.

Öğrencilerin uyuduğu anı cep telefonuyla görüntüleyen Kancı'nın, çektiği fotoğrafın medyaya yansıması sonrasında Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü talimatıyla okul yönetimi tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı. İncelemede 11-H sınıfındaki tüm öğrencilere tek tek ulaşılarak, "Uyumanıza öğretmen mi izin verdi, kendiniz mi uyudunuz", "Okulun son zamanlarında mıydı, ders işlendiği zamanda mıydı" gibi toplam 8 soru yöneltildi ve bir rapor hazırlandı.

Öğretmen 'Serbestsiniz, uyuyan uyur' demiş

Öğretmenlerin okulların kapandığı son gün son ders saatine kadar ders işlemek zorunda olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, şöyle konuştu:

"Bu öğretmenimiz çocuklara ders anlatacağı yere, 'Serbestsiniz, uyuyan uyur, serbest hareket eden eder' diyor. Çocuklar da bu şekilde serbest hareket ediyor, bazıları uyuyor ve öğretmen arkasından kendi cep telefonuyla fotoğraf çekiyor. Bunu da kamuoyuna 'çocukların falan anı' diye onursuz, eğitimin mana ve ruhuna uymayacak bir şekilde lanse ediyor. Emekli öğretmen hakkında derse hakim olmadığı, görevini yerine getirmediği, çocuklara o saatte ders anlatmayıp haklı olmayan bir ek ders ücreti aldığı için görevi ihmal ve kötüye kullandığından dolayı Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk."

'Uyuyorsa suç öğretmenindir'

Okul müdürlüğünün incelemesi sonucunda bu karara varıldığını belirten Osman Nuri Gülay, "Çünkü kamuoyu da bilir ki, Antalya'da 25 bin 500 öğretmen var ve öğretmenler her gün 14 bin 500 sınıfta aynı anda ders işliyor. Dolayısıyla sınıfın, dersin hakimi öğretmendir. Eğer çocuklar uyuyorsa suç çocukların değil, derse giren öğretmenindir" dedi.

Tatilde olduğu öğrenilen öğretmen Ahmet Hilmi Kancı'nın konuyla ilgili görüş bildirmek istemediği belirtildi.

Eğitim sistemini eleştirmişti

Öğrencilerin uyuma anını fotoğraflayıp emekliye ayrılan Ahmet Hilmi Kancı, mesleğine veda ederken son yıllarda eğitim sistemi, toplumsal duyarlılık ve aile bütünlüklerinde ciddi yozlaşma ve bozulma yaşanmaya başladığına dikkat çekmiş ve bu durumun öğrencilere ciddi şekilde yansıdığını, eski sevgi ve saygı kurallarından çok uzaklaşıldığını söylemişti. Eğitim sisteminin artık Milli Eğitim çalışanları, okul idarecileri ve öğretmenleri yalnızlaştırdığını, okullardaki genel disiplinin zayıf olduğunu belirten Kancı, eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve acil önlemler alınması gerektiğini dile getirmişti.