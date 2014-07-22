35 yıllık öğretmeni emekli ettiren sınıf

Antalya Konyaaltı Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi’nde 21 yıldır görev yapan, 35 yıllık tarih öğretmeni 57 yaşındaki Ahmet Hilmi Kancı, geçen öğretim yılı sonunda derse girdiği sınıfta biri hariç tüm öğrencilerin uyuduğunu görünce emekliye ayrıldı.

Öğrencilerin uyuduğu sahneyi cep telefonuyla görüntüleyen Kancı’nın emekli olması üzerine Eğitim- İş Antalya Şubesi’nce veda töreni düzenlendi. 35 yıllık öğretmenlik mesleğinde Niğde, Aksaray, Kayseri ve Antalya’da görev yapan Ahmet Hilmi Kancı, 1993’ten itibaren Konyaaltı Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev yapıyordu. Son yıllarda eğitim sistemi, toplumsal duyarlılık ve aile bütünlüklerinde ciddi yozlaşma ve bozulma yaşanmaya başladığına dikkat çeken Kancı, bu durumun öğrencilere çok ciddi yansıdığını, eski sevgi ve saygı kurallarından çok uzaklaşıldığını kaydetti.

'Umurlarında değil'

Öğrencilerin derslere verdiği önemin de çok düştüğünü, ödev verildiğinde yapmayan öğrencinin rahatlıkla ’yapmadım’ deyip, zayıf verilse de umurunda olmadığı bir tavır sergilediğine işaret eden Kancı, şunları söyledi: "Örneğin okulun önündeki caddede sigara içen öğrencileri görüyorum, yanlarına gidiyorum ama içmeye devam ediyorlar ve niye sigara içtiklerini, doğru olmadığını söylediğimde de ’okulun içinde içmiyoruz’ diye çok rahat cevap verebiliyor. Eğitim sistemimiz artık Milli Eğitim çalışanları, okul idarecileri ve öğretmenlerimizi yalnızlaştırmıştır. Okullarımızdaki genel disiplin maalesef zayıftır. Eğitim çalışanları veli karşısında savunmasız bırakılması, haklarının savunulmuyor olması gibi nedenlerle okul idarecileri ve öğretmenler öğrencilere müdahale edemez duruma gelmiştir."

'Sistem ihbarcılık üzerine kurulmuş'

Eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve acil önlemler alınması gerektiğini kaydeden Ahmet Hilmi Kancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Sistem ihbarcılık üzerine kurulmuş, okuldaki birçok olumsuzluklara da bu yüzden müdahale edilemez duruma gelinmiştir. Biz belirli bir disiplin terbiyesi ve eğitiminden geldiğimizden artık bu tür davranışları kaldıramıyoruz. Bu yapıdaki öğretmenler için alan giderek daralmaktadır. Öğretmenlik mesleği saygınlığını giderek yitirmekte ve öğretmenlerimizin işi çok daha güçleşmektedir."