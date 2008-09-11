Sınıfta kalan liseli kız intihar etti



Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde sınıfta kalan lise öğrencisi 15 yaşındaki Büşra Sert, intihar etti.



İlçeye bağlı Büyükyapalak Beldesi'nde oturan Elbistan Gazi Mustafa Kemal Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Büşra Sert, dün saat 15.30 sıralarında ailesi tarafından ahırda iple asılı halde bulundu. İp kesilerek indirilen Sert, Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye karşın genç kız, kurtarılamadı.



Yazın girdiği bütünleme sınavlarında 7 dersten sınıfta kalan Büşra Sert'in sınıf tekrarı yapacağı için bunalıma girdiği, bu nedenle yaşamına son verdiği ileri sürüldü.



Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



