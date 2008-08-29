Sınıflarının en ucuzları

<a rel="nofollow" class="anasayfahabertitle1" title="Türkiye'de farklı sınıflardaki tüm modelleri fiyat listelerinden tarayıp, en ucuz olan ilk beş model ve versiyon seçeneğini çıkarttık. Tabii diğer uygun alternatifleri de not düşmeyi kesinlikle ihmal etmedik" href="/content/newsdetail.aspx?cat=30&newscode=4128"><span style="COLOR:#808080;">Türkiye'de farklı sınıflardaki tüm modelleri fiyat listelerinden tarayıp, en ucuz olan ilk beş model ve versiyon seçeneğini çıkarttık. Tabii diğer uygun alternatifleri de not düşmeyi kesinlikle ihmal etmedik</span></a>