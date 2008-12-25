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Yaşam

Sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik

Yeni ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre öğrencinin sınıf geçmesi için her bir ders için ortalamanın 2 veya üzeri olması gerekiyor.

25 Aralık 2008 02:00

Yeni ilköğretim kurumları yönetmeliğiyle artık bir öğrencinin sınıf geçmesi için iki dönemin not ortalamasının her bir ders için 2’den aşağı olmaması şartı getirildi. Yönetmelikle artık seçmeli yabancı diller de notla değerlendirilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni ilköğretim kurumları yönetmeliğine göre eskiden bütün derslerin toplamında iki dönem ortalamasının 2’den yüksek olması şartı aranırken, artık her bir ders için ortalamanın 2 veya üzeri olması gerekiyor.

İkametgaha dayalı e-kayıt sistemi de yeni yönetmelikle ayrıntılandı.

Buna göre kayıt alanları içinde okul müdürleri hatta yerel yöneticilerin de yer alacağı yerleştirme komisyonlarınca belirlenecek.

Bir okula kapasitenin üstünde başvuru olursa kura yöntemine başvurulacak.

Nüfus kaydı bulunmayan çocukları nüfus müdürlükleri aracılığıyla tespit ederek kaydını yapacak olan okul yönetimleri, nüfusa gerçek yaşından küçük veya büyük yazılan çocukların yaşlarının 3 ay içinde düzeltilmesini velilerden isteyebilecek.

İlköğretim diplomalarına güvenlik numarası verilecek. Seçmeli yabancı diller de bundan böyle notla değerlendirilmeyecek.

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