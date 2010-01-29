Sınıf başkanının gözyaşları

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Güçlükle geçimini sağlıyor

"Orhangazi bize bir torba kömür vermedi Türkiye bize sahip çıktı"

Öğretmen Cemal Aykaç: Videoyu hatıra olsun diye çektim

Sosyal paylaşım siteleri ve televizyonlarda yayınlanan görüntüleri izlenme rekorları kıran azimli başkan ve yardımcısının Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu 3-F sınıfı öğrencileri Gizem Bera Yüksel ve Havva Mutlu olduğu ortaya çıktı. Öğretmenleri Cemal Aykaç'ın karne günü hatıra olsun diye çektiği görüntüler sayesinde ünlü olan minikler dün akşam Beyaz Show'a konuk oldular.Atatürk İlköğretim Okulu 3-F sınıfında, sınıf öğretmeni Cemal Aykaç'ın karne dağıtım gününde hatıra olsun diye çektiği sınıf başkanı Havva Mutlu ve yardımcısı Gizem Bera Yüksel'in video görüntüleri önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta ardından televizyonlarda yayınlandı. İzlenme rekorları kıran video görüntülerinde öğretmeninin kendisini fakir bir öğrenci olduğu için değil, diğer arkadaşlarının başkanlığı sırasında başkanlık görevini merak ettiği için başkan seçtiğini söylemesi videoyu izleyen milyonlarca insanın yüreğini burktu.Video görüntüsünün sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmasından sonra televizyon kanallarına da konu olmasıyla birlikte her iki öğrenci aileleri ve sınıf öğretmenleri tarafından Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'a davet edildi. Gizem Bera Yüksel'in işsiz olan babası video sayesinde iş sahibi olurken, aileye de Türkiye'nin dört bir yanından yardım teklifi yağmaya başladı.Video görüntüsünde ilk olarak söz alan başkan Havva Mutlu, gözyaşları içinde kendisinin aldığı iyi notların arkadaşlarının da alması için çalıştığını, ancak hiçbir arkadaşının yardımcı olmadığını anlatıyor. Başkandan sonra konuşan sınıf başkan yardımcısı olanı olan minik Gizem Bera Yüksel'in sözleri ise izleyenlerin yüreğini burkuyor. Öğretmenin fakir olduğu için kendisini başkan yapmadığını sadece diğer arkadaşlarının başkanlığı sırasında bu görevi merak ettiği için başkan yaptığını söylüyor. Daha sonra ayağındaki yırtık botu göstererek okula gelirken ayağının ıslandığını söyleyen minik öğrenci arkadaşının botunu göstererek 'benim babam-annem böyle bot alamıyor' diyor. Babasının inşaat işçisi olduğunu ve kaza geçirdiğini söyleyen sınıf başkanı babasının okumaları için ekmek parasını kazanmaya çalıştığını söylüyor.Videoda ilk konuşan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatih Mutlu'nun kızı ve sınıf başkanı olan Havva Mutlu ile uzun süredir işsiz olan inşaat işçisi Salih Yüksel'in 6 çocuğundan biri olan Gizem Bera Yüksel'in evi bugün gazetecilerin akınına uğradı.Geçen yıl inşaatta çalıştığı sırada iş kazası geçiren inşaat işçisi Salih Mutlu'nun Uğur (16) Hatice (14) , Umut (13), İrem (10), Gizem (9) ve Ufuk (5) olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor. 6 çocuğundan 5'i okula giden ve onları güçlükle okutmaya çalışan baba Salih ile anne Ayla Yüksel ise videodan önceki akşam televizyonlarda yayınlanmasıyla haberdar olduklarını belirterek, olayın şaşkınlığı içinde olduklarını dile getirdiler.Uzun süredir iş olmadığı için çalışamayan baba Salih Yüksel, öğretmenlerinin sınıfta hatıra olsun diye çektiği bir videonun hayatlarını değiştirdiğini belirterek, videonun televizyonda yayınlanmasından sonra yüzlerce insanın kendisine ulaşarak yardım teklifinde bulunduğunu dile getirdi. Uzun süredir iş bulamadığı için zor şartlarda geçimini sağlamaya çalıştığını ifade eden baba Salih Yüksel borç parayla kış şartlarında hem ısınmaya hem de çocuklarını okutmaya çalıştığını ifade etti.Minik Gizem Bera Yüksel'in annesi Ayla Yüksel ise video görüntüsü televizyonda yayınlanınca bazı komşularının kendilerini haberdar etmesiyle televizyonda izlediklerini belirterek zor koşullarda yaşadıklarını ve borç parayla ısınmaya çalıştıklarını dile getirdi. Anne Ayla Yüksel, "Kış şartları ağır geçiyor. Bir torba kömür alabilmek için kaymakamlığa başvurduk ancak kimse bize bir torba kömür dahi vermedi. Kaymakamla görüşmeye çalıştık görüşemedik. Kimseyi tanımıyoruz. 19 yıldır Orhangazi'deyiz, Belediye Başkanı İsmail Tartar'la görüşmek istedik. Ancak onunla da bizi kimse görüştürmedi. Tüm görüşme tekliflerimiz geri çevrildi" diye konuştu. Başbakanın sözlerini hatırlatan anne Ayla Yüksel başbakan 'kömür girmeyen ev kalmayacak, sobası tütmeyen ev kalmayacak' diye seslenirken biz Orhangazi'de bir torba kömür dahi alamadık. Orhangazi bizim feryadımızı duymadı bir video sayesinde Türkiye bize yardıma koştu. Bu durum bizi çok üzdü" diye konuştu.Video görüntüsünü karne gününde çeken öğrencilerin sınıf öğretmeni Cemal Aykaç ise öğrencilerine sürekli hatıraların video ve fotoğrafların yaşamdaki önemini aşıladığını vurgulayarak, "Biz o karne günü sadece öğrencilerimiz için hatıra olması nedeniyle o görüntüleri çektik. Görüntüleri Orhangazi'deki kızım Almanya'da yaşayan diğer kızımla paylaşmış. Almanya'daki kızım ise videodan etkilenerek internette paylaşmış" diye konuştu. Bir video görüntüsünün olayı bu noktalara kadar getireceğini asla tahmin edemeyeceğini de belirten Öğretmen Cemal Aykaç, "Bu sayede maddi durumu iyi olmayan ve başarılı olan öğrencime fayda sayladığım için de çok mutluyum" diye konuştu.