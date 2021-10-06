Sınıf başkanı seçilince arkadaşlarına poşet çay atmışlardı; lise öğrencilerine "Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle tutanak tutuldu!

Kocaeli Anadolu Lisesi'nde sınıfta arkadaşlarına poşet çay fırlattıkları videoyu yayınlayan öğrenciler hakkında "Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınlarından ve sellerden etkilenen bölgelere ziyareti esnasında vatandaşa çay fırlatması tepkilere neden olmuştu.

Okulların açılmasıyla birlikte birçok ildeki okullarda sınıf başkanı seçilen öğrencilerin sınıf arkadaşlarına çay dağıttığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Kocaeli Başiskele'de bulunan Kocaeli Anadolu Lisesinde de sınıfta demlik poşet çay dağıtan öğrencilere ise ceza kesildi.

Okul idaresi tarafından ifadeleri alınan öğrencilere "Cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri" gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu.

Tutanakta, "08.50 civarında sınıf içinde sallama çay poşetlerini arkadaşlarınıza attığınız, bu davranışla Cumhurbaşkanımızı taklit ettiğiniz, bu davranışı yaparken alaylı bir tavır sergilediğiniz, bu eylemi arkadaşlarınızla daha önceden planladığınız yaptığınız açıklamadan tespit edilmiştir" denilirken ‘Okul içerisindeki düzen ve disiplini, akademik ve sosyal başarı iklimini bozacak bu ve benzeri söz, eylem ve davranışlarınızın tekrar etmemesi, tekrarında ikinci bir uyarmaya gerek olmaksızın hakkınızda disiplin işlem yapılacağı' maddeleri öğrencilere tebliğ edildi" ifadeleri kullanıldı.

Okul yönetimi: Çocukların hatalı durumu velilere bildirildi

Evrensel'de yer alan habere göre, okul müdürü Sabit Mehmet Limon, "Evet böyle bir şey yaşandı biz öğrencilerimizi uyardık, velilerimizi bilgilendirdik. Bu konuda herhangi bir yazı yazarsanız havada kalır. Bakanlık tarafından okullara gönderilen yönetmelik dolayısıyla çocuklara böyle bir uyarı yapıldı. Çocukların hatalı durumları olduğu takdirde bunu velilere bildirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin suçlu muamelesi görmesini kabul etmiyoruz"

Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi ise olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Öğrencilerimizin suçlu muamelesi görmelerini kabul etmiyoruz. Bu hayret verici olayda, işgüzarlık yapanlar tarafından mağdur edilen öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız. Söz konusu olayda okul idaresinin jet hızıyla disiplin süreci işlettiği görülmektedir. Her ne kadar okul idaresi, yaptıkları uyarının bir disiplin cezası olmadığını savunsa da işlemin dayanağı olarak gösterdikleri Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin ilgili maddeleri, söz konusu öğrencilerimizi kusurlu kabul etmekte, okul idaresi de öğrencilerimizin çay dağıtmasını herkesi hayrete düşüren bir zorlamayla suç olarak kabul edip bu süreci başlattığını itiraf etmektedir. Okul idarelerinin görevi sınıflarda ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' hafiyeliği yapmak değildir. Tam aksine, okul idareleri, öğrencilerimizin sağlıklı ve nitelikli eğitim alarak fikri hür ve vicdanı hür nesiller olarak yetişmelerinin koşullarını sağlamak için çaba göstermelidirler. Eğitim Sen olarak ülkemizde hayatın her alanında yaratılan korku iklimini kabul etmediğimizi, üstelik göz bebeğimiz öğrencilerimizin sınıfta çay dağıttıkları için durumdan vazife çıkaran okul idareleri tarafından suçlu muamelesi görmelerini asla kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Suçlu arayan okul idareleri, hâlâ yüz yüze eğitim için önlem almayanlara bakmalıdır: Yani, kalabalık sınıflarda yeterli havalandırma ve hijyen malzemesi olmadan eğitim-öğretime devam eden öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin hakları için başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüklerine bakmalı; gereken önlemleri acilen talep etmelidirler."