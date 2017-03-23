Sınıf başkanı, belediye başkanından yardım istedi

Bursa'da bir ilköğretim okulunda okul başkanlığı için aday olan 9 yaşındaki Işın Öztürk, her sınıfa 2 top alma vaadinde bulundu. Fakat bu vaadini yerine getiremedi. Yardım için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a mektup yazdı.

DHA'nın haberine göre, Osmangazi ilçesindeki Ali Hadi Türkay İlköğretim Okulunda öğrenim gören 9 yaşındaki Işın Öztürk 4'üncü sınıflar arasındaki okul başkanı seçimlerinde aday oldu. Diğer adaylardan farklı olarak seçime başkan seçildiği taktirde her sınıfa bir futbol, birde voleybol topu alma vaadiyle giren küçük kız en yakın rakibine 50 oy fark atıp 4. sınıfların okul başkanı seçildi.

Babası işsiz kalınca topları

alacak para bulamadı

Küçük kızın fabrika işçisi babasının işten çıkarılmasının ardından aile maddi olarak sıkıntıya düştü. Babasının bu durumu üzerine Işın, söz verdiği topları alabilmek için her sabah annesinin kendisine verdiği okul harçlıklarını biriktirmeye başladı. Ancak biriktirdiği para her sınıfa 2 top almaya yetmeyince küçük kız Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a mektup yazarak yardım istedi.



Mustafa Dündar'ın özel kalemine gelen mektup zaman geçirilmeden Başkan Dündar'a iletildi. 20 adet futbol, 20 adette voleybol topu alan Başkan Dündar, okulun yolunu tuttu.

"İyi ki 'okulu yıkıp

yeniden yapacağım' demedin"

Seçilmiş başkan Işın Öztürk ile okul bahçesinde bir araya gelen Mustafa Dündar, merakla kendilerini izleyen diğer öğrencilere "Işın'ın söz verdiği gibi topları aldığını, kendisinin de bu topların dağıtım törenine davetli olarak geldiğini söyledi. Okul Başkanı Işın Öztürk, seçim öncesi söz verdiği gibi topları diğer sınıf başkanlarına dağıttı. Küçük kız, "Her sınıfa bir top alma sözüm vardı. Babam işsiz kalınca yeterli paramız olmadı. Ben kendi harçlıklarımdan biriktirdim, ama yeterli parayı toplayamadım. Bunun için mektup yazdım ve belediye başkanından yardım istedim. Bize topları getirdiği için çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Dündar ise, "Demokrasi hayatın her tarafında uygulanıyor. Bu okulumuzda da demokratik seçim olmuş. Işın kızımız seçime katılmış ve başkan seçilmiş. Tabii seçim öncesinde de bazı vaatleri olmuş. Bu vaatlerden bir tanesinde her sınıfa top alacağım demiş. Başkan olduktan sonra sorumluluk başa düşüyor. Arayışa girmiş. Belediyeye mektup yazdı. Bizler de mektuba cevaben buraya geldik ve topları Işın kızımıza verdik. Söz vermek çok zor iştir. Ben söz vermem hiç. Söz verdikten sonra yerine getirmek lazım. Işın da yerine getirebileceği sözü vermiş. Bazıları okulu yıkıp yeniden yapma sözü veriyor. Ona kimsenin gücü yetmiyor. Işın kızım kendine güvenerek söz vermiş. Harçlıklarını biriktirmiş. Nereden bilsin babasının işsiz kalacağını. Bilseydi o sözü vermezdi" diye konuştu.