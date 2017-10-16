Sınıf arkadaşları, 38 yıl sonra ameliyatta buluştu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde sınıf arkadaşlarının yolu, 38 yıl sonra safra kesesi ameliyatı için kesişti.

Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'ndeki Fevzipaşa İlkokulu\'nda öğrenciyken, aynı sınıfta eğitim gören ve şu anda İstanbul\'da bir şirkette çalışan 47 yaşındaki Emine Taze ile aynı yaştaki Dr. İbrahim Halil Karakan, ilkokul 3, 4 ve 5\'inci sınıfta aynı sırayı paylaştı. İlkokul bitince bir daha görüşemeyen arkadaşlar, yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya üzerinden birbirilerini bulup, telefonla görüşmeye başladı. Arkadaşlıkları yeniden başlayınca Taze, safra kesesi ameliyatını genel cerrahi uzmanı arkadaşı Op. Dr. Karakan\'ın yapmasını istedi. Bunun için Mersin\'e gelen Taze, 38 yıl sonra arkadaşı Karakan ile yeniden görüşmenin mutluluğunu yaşadı.

Başarılı bir ameliyatla safra kesesi alınan Taze, \"Geçtiğimiz aylarda arkadaşımı arayarak, safra kesesinde iltihap olduğunu söyledim. O da bana tedavi için ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ben de ameliyat olmam gerekiyorsa arkadaşımın yapmasını istediğimi söyledim ve kabul etti. 3 yıl aynı sırada oturup, ders dinlediğim arkadaşımın doktor olmasından gurur duydum. Kader, bizi bu kadar zaman sonra ameliyat masasında buluşturdu. Küçük bir çocukken beraber ders dinlediğim, kalem silgi paylaştığım arkadaşım, 38 yıl sonra beni sağlığıma kavuşturdu. Şimdi görüyorum ki başarılı bir cerrah. Ağrım sızım kalmadı. Kendimi çok iyi hissediyorum\" dedi.

Op. Dr. Karakan ise arkadaşının iyileşmesinde katkısı olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.



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