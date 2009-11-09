Sınıf arkadaşını teneffüste öldürdü

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Ordu'nun Aybastı ilçesinde lise öğrencisi genç, sınıfta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, araya giren bir öğrenciyi de yaraladı.ORDU'nun Aybastı İlçesi'nde lise öğrencisi 18 yaşındaki Hakan Ceylan, kendisini terk ettiğini öne sürdüğü aynı yaştaki kız arkadaşı Müjgan Öz'ü bıçaklayarak öldürdü, araya giren arkadaşını da yaraladı.Olay bugün saat 11.00 sıralarında Aybastı Çok Programlı Lisesi'nde meydana geldi. Son sınıf öğrencileri Hakan Ceylan ile Müjgan Öz bir süre arkadaşlık yaptı. Öz, geçen hafta Ceylan’a başkasını sevdiğini, bu nedenle ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Hakan Ceylan sevdiği kız arkadaşının terketmesi üzerine bugün kendisiyle teneffüste tartıştı. Sınıf içerisinde çıkan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ceylan üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp kız arkadaşı Müjgan Öz'e defalarca sapladı. Olayı gören 18 yaşındaki öğrenci Nazım Bülbül araya girdi. Bülbül de elinden aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Ağır yaralı Müjgan Öz, kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Nazım Bülbül'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından Hakan Ceylan gözaltına alındı.



Gölköy Kaymakamı olan ve vekaleten Aybastı Kaymakamlığı'nı sürdüren Ediz Sürücü, konunun çok yönlü araştırıldığını, öğrencinin gözaltında olduğunu söyleyerek, “Okul Müdürümüz Temel Yılmaz da cinayet nedeniyle şoka girip, fenalaştı. Kendisine hastanede serum takıldı. Çok üzücü bir olay yaşadık. Savcılığın soruşturması sürüyor” dedi. Vücudunda 5 bıçak darbesi belirlenen ve boğazında da kesik olan Müjgan Öz’ün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.