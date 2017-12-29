Sınıf arkadaşını öldüren lise öğrencisine 15 yıl hapis cezası verildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’nin Pazar ilçesinde, geçen 20 Mart\'ta ders sırasında arkadaşı Emir Taş’ı (16) boynundan bıçaklayarak öldüren ardından da kendisini bıçaklayarak intihara kalkışan Pazar Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi B.K., yargılandığı mahkemece 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çaptırıldı.

Olay Pazar Fen Lisesi\'nde geçen 20 Mart\'ta meydana geldi. 9/B sınıfında Tarih dersi görülürken B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş\'ı boynundan bıçakladı, ardından alt kata inerek bıçağı kendi boynuna sapladı. Emir Taş hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.K. ise tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan B.K. tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine konuldu. B.K., ardından Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.

KENDİNİ TESTERE KARAKTERİNİN YERİNE KOYMUŞ

Soruşturmada B.K.\'nin, korku filmi serisi \'Testere\' tema alınarak hazırlanan \'Testere\' oyunun bağımlısı olduğu bilgisine yer verildi. B.K., bölümleri geçmek için karşısına çıkan her şeyi ve insanı testere ile kesmeye odaklı oyunun karakterine ait maskeleri takarak çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Olayı gerçekleştiren B.K.\'nin, okul arkadaşları arasında oluşturulan sohbet grubuna olaydan bir gün önce, \'Boşa ümitlenmeyin sınav olmayacak, ertelenecek\' yazdığı görüldü. Arkadaşlarının ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan B.K.\'nin sohbet sırasında, \'Ben gelecekten geliyorum\' cevabı vermesi dikkati çekti. Olay günü sabah saat 05.35\'te, \'Kandan etkilenen korkan var mı?\' paylaşımı yapan B.K.\'nin 07.16\'da geldiği okulun fotoğrafını çekerek grupta paylaştığı belirlendi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Olay üzerine yürütülen soruşturmanın ardından B.K.’nin Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, olayda yaşamını yitiren Emir Taş’ın ailesi de hazır bulundu. Suç tarihinde sanığın 15 yaşını doldurmamış olmasını göz önüne alınarak ‘Canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan B.K., duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinden ses ve görüntü sistemi ile bağlandı.

Mahkeme heyeti son savunmaların ardından tutuklu sanık B.K.\'ye 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verdi.



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