Sınıf arkadaşını öldürdü, cesediyle selfie çekince yakalandı!

ABD'de sınıf arkadaşını öldüren bir genç, cesetle birlikte çektiği fotoğrafını Snapchat'te paylaşınca yakalandı.

Polis, 16 yaşındaki Maxwell Marion Morton'ın, Ryan Mangan'ı öldürdüğü suçlamasıyla, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentindeki evi yakınında gözaltına alındığını bildirdi.

Morton, Mangan'ın cesediyle birlikte çektiği fotoğrafını birkaç saniye içinde otomatik olarak silinen görüntü paylaşım uygulaması Snapchat'ten arkadaşına göndermişti. Fotoğrafta yüzünde kurşun yarasıyla bir sandalyede oturan genç ve önünde de selfie çeken siyah bir erkek görülüyordu.

Görüntünün üzerinde 'Maxwell' ismi yazılıydı. Morton'ın arkadaşı, ekran görüntüsünün resmini çekti, annesi de polise haber verdi. Savcılık, Snapchat mesajının kanıt oluşturduğunu kaydetti. Zanlının arkadaşına "Kovanları temizlediğimi söyledim sana. Ryan sonuncusu değildi" şeklinde bir mesaj da attığı öğrenildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Snapchat, paylaşılan görüntünün çok hızla silinmesi nedeniyle, Amerikan gençleri arasında çok yaygın olarak kullanılıyor. Snapchat mesajları sadece hızla ekran görüntüsünün alınması veya üçüncü tarafların aracılığıyla daimi hale getirilebiliyor. Paylaşılan görüntünün ekrandan kopyalanması halinde, kullanıcı haberdar ediliyor. Maxwell Marion Morton, polisin, evinde 9 mm.lik bir tabanca bulması ardından Ryan Mangan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Morton, bir yetişkin olarak yargılanacak.