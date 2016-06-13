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Dünya

Singapur'da Sefiller müzikalinden erkek öpüşmesi çıkartıldı

Singapur'da her yıl düzenlenen Pembe Nokta adlı eşcinsel hakları yürüyüşü, yürüyüşe yabancı firmaların sponsor olması nedeniyle tartışmaya neden olmuştu

13 Haziran 2016 13:23

Singapur'da izleyicilerden gelen şikâyetin ardından "Les Misarables-Sefiller" müzikalinde iki erkeğin öpüştüğü sahne çıkartıldı.

Sahnede iki erkek oyuncu "Beggars at the Feast- Dilenciler ziyafette" adlı şarkıda kısa bir an dudak dudağa geliyordu.

Müzikalin genel seyirciye uygun kategorisini geri alma tehdidi üzerine, yapımcılar sahneyi müzikalden atmaya karar verdi.

Medya Geliştirme Kurulu "Senaryo sınıflandırma amacıyla bize sunulduğunda böyle bir sahne yoktu. Bu nedenle müzikale genel seyirciye uygun kategorisi verildi. Kural ihlali konusunda harekete geçeceğiz" açıklaması yaptı.

Müzikalin yapımcılarından Moses Lye 3 Haziran'dan bu yana öpüşme sahnesinin kaldırıldığını belirtti.

Singapur'da her yıl düzenlenen Pembe Nokta adlı eşcinsel hakları yürüyüşü, yürüyüşe yabancı firmaların sponsor olması nedeniyle tartışmaya neden olmuştu.

Singapur hükümeti 8 Haziran'da yabancı firmaların "bu tür yürüyüşlere fon sağlamaması, destek vermemesi ya da etkilememesi" için gerekli adımları atacağı tehdidinde bulunmuştu.

Eşcinsel hakları Singapur'da tartışmalı bir konu ve geçtiğimiz yıllarda mahkemeler yetişkin erkekler arasındaki cinsel ilişkiyi suç sayan bir yasayı onaylamıştı.

 

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