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Singapur Sağlık Bakanlığı: Türkiye’den THY uçağıyla gelen bir yolcuda Koronavirüs tespit edildi

04 Mart 2020 22:49

THY ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda yapılan testlerde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. 

Singapur merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia’da yer alan habere göreSingapur Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den Singapur’a giden Türk Hava Yolları’na ait TK54 numaralı seferle ülkeye gelen yolcuların birinde Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı ise 3 Mart tarihinde ülkeye gelen yolcunun temas ettiği ve virüsü taşıma riski bulunan yolcuları takibe aldığını belirtti.

Bakanlık konuyla ilgili olarak Türkiye büyükelçiliğiyle de iletişim kurduklarını ifade etti.

Singapur’da bugüne kadar 110 kişide Koronavirüs tespit edildi; ülkede virüse bağlı bir ölüm yaşanmadı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 198'e ulaşırken son kayıtlara göre 93 binden fazla insanda etkili oldu.

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