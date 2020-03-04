Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Irak'ta ilk ölüm

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 198'e ulaştı. Dünya genelinde virüsle mücadele için farklı önlemler alınırken Dünya Bankası da, salgınla mücadele eden kalkınmakta olan ülkelere yardım için 12 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu.

Yeni tip Koronavirüs son kayıtlara göre 93 binden fazla insanda etkili oldu. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de 80 bin vaka görülürken Güney Kore'de 5 bin 328 vaka görüldü.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 2 bin 500'ü aşarken 79 kişi de hayatını kaybetti.

İran'da ise Koronavirüs'e ilişkin endişeler artıyor. Vaka sayısının 2 bin 336 olduğu İran'da dün 23 milletvekilinde daha virüs görüldüğü belirtildi. Ülkede 54 bin tutuklu önlem olarak evlerine gönderildi.

Bugün (4 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Macaristan'da ilk vaka

Macaristan'da ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide yapılan testlerin pozitif çıktığını bildirdi. Virüs tespit edilen 2 kişinin, Macaristan'da eğitim gören İran vatandaşları olduğunu kaydeden Orban, söz konusu kişilerin hastanede tedavi gördükleri bilgisini paylaştı.

İran'da 15 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da Koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 92'ye ulaştı

Ruhani'den korkutan açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 77 kişinin öldüğü ülkede Koronavirüs'ün "neredeyse tüm şehirlere yayıldığını" söyledi. Ruhani, "İran bu salgını minimum ölümle kısa sürede yenecek" dedi.

İsrail'de vaka sayısı 15 oldu

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha Koronavirüs tespit edildiğini duyururken, İsrail genelindeki vaka sayısı 15’e yükseldi. Hastalardan birinin İtalya’dan İsrail’e geldiği aktarıldı. Koronavirüs tespit edilen hastalar karantina altına alındı.

Irak'ta ilk ölüm meydana geldi

Irak'ta yeni tip Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm yaşandı.

İran'da kabinede yine Koronavirüs vakası

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye çıktığı İran'da Sağlık Bakanı Iraj Harirchi, Hükûmet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Danışmanı Masume İbtikar ve çok sayıda milletvekili İran'da Koronavirüs'e yakalanmıştı.

Polonya'da ilk vaka

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Japonya'da vaka sayısı bine çıktı

Japonya'da yeni tip Koronavirüs vakaları bine çıktı. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Hyogo, Oita, Hokkaido, Kanagawa, Tokyo, Kyoto, Osaka ve Aichi bölgelerinden teyit edilen yeni vakalarla ülke genelindeki toplam vaka sayısının bine çıktığı açıklandı.

Diamond Princess adlı gemiden enfekte olan 706 yolcu ve mürettebatın toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

ABD'de 9'uncu ölüm

ABD'nin Washington eyaletinde 9'uncu ölüm vakası görüldü. ABD'de Koronavirüs nedeniyle yaşanan bütün ölümler Washington'da gerçekleşirken ölenlerin çoğunun bir huzurevinde yaşadığı belirtildi.

New York'ta 2'inci vaka

ABD'de Koronavirüs'ten etkilenenlerin sayısı 100'ü aşarken New York'ta 2'inci vaka görüldü. Salgının bulaştığı kişinin 50'li yaşlarda bir avukat olduğu belirtildi.

KKTC 5 ülke yolcusunu kabul etmeyecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında salgının yoğun olarak görüldüğü bazı ülkelerden KKTC’ye uçuş kısıtlamaları kararı aldığını açıkladı. Karar gereği İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan yolcu kabul edilmediğini açıklandı.