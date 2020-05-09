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Dünya

Singapur'daki parkta sosyal mesafeyi robo-köpek sağlıyor

09 Mayıs 2020 15:21

T24 Dış Haberler

Singapur'da bir parkta sosyal mesafe kurallarının denetlenmesi için dört ayaklı bir robot kullanılıyor.

Spot isimli Boston Dynamics yapımı sarı-siyah renklerdeki robot, parkta aynı anda yaklaşık kaç kişi olduğunu tahmin edebiliyor. Yetkililer, Spot'un kimseyi takip etmediğini ve veri toplamadığını vurguladı.

Robot aynı zamanda Bishan-Ang Mo Kio Parkı'ndaki insanları bir ses kaydı ile, "Kendi ve çevrenizdekilerin güvenliği için lütfen aranızda en az bir metre bırakın" diyor.

Spot, parkta 3 kilometrelik bir alanda devriye gezecek. Robotun uzaktan kumanda edilebilmesi sayesinde park görevlileri arasındaki temas da azalacak.

Singapur'da şu ana kadar 22 bin 450 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü.

 

 

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