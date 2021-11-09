Singapur, Covid aşısını reddedenlerin hastane ve ilaç masraflarını karşılamayacak

Singapur, Koronavirüs aşısı olmayı reddeden kişilerin gelecek aydan itibaren Covid-19'a yakalanmaları durumunda hastane ve ilaç masraflarının karşılanmayacağını duyurdu.

The Hill'de yer alan habere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, Covid aşısı yaptırmayanların sağlık masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu kararın sebebi toplumsal belirsizlik ve Covid-19'un acil ve alışılmadık bir hastalık olması nedeniyle yaşanan endişeye eklenen finansal hesaplamaları aradan çıkarmak. Aşılı olan çoğunluk için Covid-19 faturalarıyla ilgili özel durum, Covid durumu stabil olana kadar devam edecek"

Sağlık Bakanlığı, Covid aşısı olmayanların hastalığa yakalandıkları durumda yoğun bakıma ihtiyaç duyan ve orantısız bir şekilde sağlık kaynaklarının kullanılacağı grubu oluşturduğunu belirtti.

Söz konusu düzenleme 8 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Singapur'da nüfusun yüzde 85'inin Covid'e karşı çift doz aşılı olduğu belirtiliyor.