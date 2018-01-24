Sinemia: 2017'de sinema salonları hasılatı yüzde 25 arttı

İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Özel Sinema Kulübü Sinemia, gişe ve sinemia.com verileri ile Sinemia üyelerinin alışkanlıklarını inceleyerek hazırladığıaraştırmanın sonuçlarına göre, 2017 yılında sinema salonları hasılatı yüzde 25 artışla 870 milyon liraya çıktı.

Sinemia\'nın açıkladığı verilerde, geçen yıl Türkiye çapında sinema salonlarında satılan bilet sayısı 71 milyonu, hasılat rakamları ise 870 milyon lirayı aşarken, en çok izlenen ilk 10 filmin yedisini yerli yapımlar oluşturdu. İlk üçe sırasıyla Recep İvedik 5, Ayla ve Aile Arasında yerleşirken 2017 yılında sinemaya en çok Diyarbakır\'da gidildi.

Sinemia\'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı boyunca sinema salonlarında 71 milyon 188 bin 594 bilet satıldı. Hasılat rakamları ise bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 870 milyon 773 bin 224 liraya ulaştı.

Sinemalarda 2017 yılı boyunca 537 film vizyondaydı ve bunların 192 tanesi yerli filmlerdi. Yerli filmlerin sayısı yabancılar filmlere göre daha az olsa da, en çok izlenen ilk 10 filmin sadece üç tanesi yabancı yapımlar oldu. 71 milyon biletin 40 milyonu yerli filmler için satılırken en çok izlenen filmlerde;

- 7.4 milyon izleyiciyle \"Recep İvedik 5\" birinci,

- 5.3 milyon izleyiciyle \"Ayla\" ikinci,

- 3.4 milyon izlenmeyle \"Aile Arasında\" üçüncü oldu.

En çok izlenen yabancı film olan Hızlı ve Öfkeli 8 ise 2.6 milyon izlenmeyle listede beşinci sırada yer aldı.

En çok Diyarbakırlılar, en az Kütahyalılar

Sinemia verileri baz alınarak yapılan analize göre, 2017’de sinemaya en çok gidilen il Diyarbakır olarak belirlenirken Diyarbakır’ı sırasıyla Erzurum, İzmir, Ankara ve İstanbul takip etti ve en az sinemaya giden il ise Kütahya olarak belirlendi.

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, araştırma sonuçlarına ilişkin olarak, \"İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler, nüfuslarıyla doğru orantılı şekilde en fazla sayıda biletin satıldığı yerler\" dedi ve ekledi:

\"Ancak bir kişinin kaç kez sinemaya gittiğine baktığınızda, diğer kentlerin gerisinde kalıyorlar. Bunun en önemli nedeni büyük kentlerde daha fazla ve farklı çeşitte sosyal ve kültürel aktivite bulunması ve sinemaseverlerin bu alternatifleri de değerlendiriyor olması.\"

Sinemia verilerine göre, 2017’de en çok sinemaya gidilen aylar ise Kasım, Aralık ve Şubat oldu.

Bu sonuçları ABD verileri ile karşılaştıran Oğuz, \"İzleyicinin her mevsim sinemaya gittiği ABD’den farklı olarak Türkiye’de hala \'sinema sezonu kıştır\' algısı var. Türkiye’de yapımcılar ve dağıtımcılar gişesi zaten yüksek olacak filmleri \'sinema sezonu\' olarak görülen kış aylarında vizyona sokmayı tercih ediyor çünkü sinemaseverlerde bu şekilde bir alışkanlık var. Eğer bu algıyı değiştirebilirsek, ABD’deki gibi yüksek bir yaz mevsimi geçirip, Türkiye’nin sinema hasılatını iki katına çıkarabiliriz\" diye ekledi.

Sinemia üyelerinin alışkanlıkları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara göre 1.5 kat daha sık sinemaya gittiği görülüyor.

Yaşlarına göre bakıldığında ise, sinemaya en sık gidenler 16 yaş üstü öğrenciler ve genç çalışanlar olarak öne çıkıyor ve 30’lu yaşların sonuna doğru sinemaya gidiş sıklığında bir azalma yaşanıyor.

Bu oran, emeklilikle paralel olarak 50’li yaşlarla birlikte tekrar artışa geçiyor.

Seanslara bakıldığında ise gece seanslarını yüzde 83 erkekler, 14:00-17:00 arasındaki gündüz seanslarını öğrenciler ve mesai saatleriyle paralel olarak daha çok 18:00 sonrasındaki seanslarını ise 28-30 yaş aralığındaki genç çalışanlar tercih ediyor. (Fotoğraflı)

