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'Sinem’i her zaman gururla izleyeceğim'

Arda Turan, ayrılığın ardından ilk kez konuştu: Ortak karar alıp ayrıldık. Birbirimize saygımızı kaybetmeyeceğiz ve Sinem’i hep gururla izleyeceğim.

20 Mart 2012 08:14

T24- Arda Turan, ayrılığın ardından ilk kez konuştu: İlişkimiz benim ya da Sinem’in tek taraflı isteğiyle bitmedi. Ortak karar alıp ayrıldık. Birbirimize saygımızı asla kaybetmeyeceğiz ve ben Sinem’i hep gururla izleyeceğim.

Atletico Madrid takımında top koşturan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal ile biten ilişkisinin ardından sürekli yeni bir iddianın gündeme getirilmesi üzerine sessizliğini  bozdu. Vatan gazetesindeki röportajı şöyle:

- Bizim ilişkimiz benim ya da Sinem’in tek taraflı isteğiyle bitmedi. İki medeni insan gibi oturup konuştuk ve ortak bir karar alıp, yollarımızı ayırdık. Şunu özellikle belirtmeliyim ki Sinem’le ilişkimiz hep saygı çerçevesinde sürdü. Emin olun ayrılık sürecimiz de öyle olacaktır, birbirimize saygımızı asla kaybetmeyeceğiz. Bu yüzden de artık bu konuyla ilgili gereksiz konuşmalar yapılmasın, bitsin.

- Sinem’in annesine ‘Bu iş bitti’ dediğim bile iddia edildi ancak bu doğru değil. Benim için aile olgusu her şeyden önemlidir. Sinem’in annesiyle her zaman kendi annem gibi konuştum. Bundan sonra da kendi annem gibi konuşmaya devam edeceğim. Türk örf ve adetlerinde ailenin önemini bilen bir insan olarak asla Sinem’in ailesine saygısızlık yapmam, böyle bir şey haddim değil.

- 2,5 yıllık ilişkimiz boyunca Sinem’e ‘işini bırak’ diye bir baskım olmadı tam aksine mesleğinde ona hep destek oldum. Çünkü Sinem’le ve yaptığı işle gurur duydum. Bundan sonra da her zaman onu gururla izlemeye devam edeceğim. Şunu söylemeliyim ki; hiçbir şey biz ayrılsak bile Sinem’i üzecek şekilde olmadı, olmayacaktır. Ne olursa olsun kimsenin Sinem’i üzmesine izin vermem.

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Arda TuranSinem kobalAtletico Madrid

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