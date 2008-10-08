Sinemaya 'pornolu fuhuş' operasyonu

Fatih'te fuhuş yapıldığı öne sürülen Güneş Sineması'na bir sinemaya baskın yapan polis ekipleri, 13'ünün homoseksüel olduğu belirtilen 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, sinemada gösterilen pornografik içerikli filmlere el koydu.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, pornografik içerikli film gösterildiği ve fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Aksaray Çakırağa Mahallesi Kürkçübaşı Külhani Sokak'taki sinemaya baskın düzenledi.

Dün akşam saatleri çok sayıda polisin katıldığı baskın sırasında sinema didik didik arandı. Sinemaya gelen kişilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen homoseksüel oldukları belirtilen 13 kişi de gözaltına alındı. Polis, ayrıca sinemada uygunsuz vaziyette yakalanan 12 kişi ile 3 sinema çalışanını da emniyete götürdü. Gözaltına alınan bir kişinin ise başka bir suçtan arandığı öğrenildi.



Şüpheliler, sorgu ve işlemlerinin yapılması amacıyla Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, sinemada gösterilen pornografik içerikli filmlere de el koydu. Operasyon sırasında bazı sinema çalışanları, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. Sinemadaki yaklaşık 50 müşteri ise kimlik kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

