-SİNEMAYA EĞİTİMLE NİTELİKLİ OYUNCU İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Pana Film, sinema akademisi ile sinema ve televizyon sektörüne ekim ayından itibaren yüksek nitelikli elemanlar yetiştirmeye hazırlanıyor. Akademiden yapılan açıklamada, ekim ayında eğitime başlayacak Pana Sinema Akademisi'ne kamera karşısında oyunculuk başta olmak üzere senaryo yazımı, konuşma eğitimi, spikerlik ve sunuculuk alanlarında öğrenci ön kabullerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, spikerlik-sunuculuk, temel konuşma eğitimi ve diksiyon branşlarının eğitim kadrosunda, Müge Wöber, Gülay Oktar, Orhan Ertanhan, Melih Gümüşbıçak, Gökhan Telkenar, Gökmen Karadağ, Mustafa Yolaşan ve Nazlı Tolga'nın bulunduğu, kamera karşısında oyunculuk alanında ise Osman Wöber, Sönmez Atasoy, Ediz Hun, Sumru Yavrucuk, Gülen Karaman, Ülkü Duru, Ayçe Abana, Akasya Asıltürkmen, Sinem Soner ve Emre Akbaba'nın yer aldığı kaydedildi.