Sinemaya damga vuran lanetli filmler

Film çekimleri sırasında yaşanan sorunlar her ne kadar olağan görünse de, öyle filmler var ki yaşadığı talihsizlik silsilesinden dolayı lanetli gözüyle bakılıyor.

1973 yapımı Şeytan (The Exorcist), bilim-kurgu filmlerinin en iyilerinden Matrix Reloaded, Bruce Lee'nin göründüğü son film Ölüm Oyunu (Game of Death) gibi sinemaya damga vuran yapımların ortak bir noktası var: Lanetli olarak anılması...



Aslında her filmin çekimleri sırasında oyuncunun filmi terk etmesi, küçük sakatlanmalar, sette çıkan sorunlar gibi yaşanan sorunlar alışılagelmişler arasında. Ancak bu listedeki filmlerde ardı arkası gelmeyen talihsizlikler, engellenemeyen ölüm kazaları, çekim ekibine musallat olan belalar ve dahası var.

sinemajor.com tarafından derlenen, sinemanın lanetli olarak anılan filmleri şöyle:

ROSEMARY'S BABY / ROSEMARY'NİN BEBEĞİ - 1968

Korku türü filmler arasında en iyilerden biri olan Rosemary'nin Bebeği, Ira Levin'in yazmış olduğu aynı adlı romandan beyaz perdeye adapte edildi. Şeytani güçlerin hamile bir kadına musallat olmasını işleyen filmin listede yer alma nedeni ise bir hayli üzücü... Filmin müziklerini yapan Krysztof Komeda, filmde bir karaktere benzer bir şekilde bir kan pıhtısı yüzünden hayatını kaybetti. Asıl büyük olay ise yönetmen Roman Polanski'nin 9 aylık hamile eşinin, Amerika'lı seri katil Charles Monson'ın takipçileri tarafından öldürülmesi oldu.

GAME OF DEATH / ÖLÜM OYUNU - 1978

Robert Clouse'nin kamera arkasına geçtiği film efsaneler arasında yer alan Bruce Lee'nin beyaz perdede göründüğü son film oldu. Lee'nin senaryosundan mekan tasarımına kadar her detayını düşündüğü yapımın çekimleri 1973 senesinde başladı. Bruce Lee'nin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle yarıda kalan film 1978 yılında tamamlanabildi.

THE CROW / ÖLÜMSÜZ AŞK - 1994

Beyaz perdenin gotik yönünü sinemada en iyi işleyen filmlerden biri olan The Crow fazlasıyla üzücü olayla herkesi derinden etkilemişti. Alex Proyas'ın kamera arkasına geçtiği filmde Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee, tıpkı babası gibi film çekimleri sırasında hayatını kaybetti. Boş olması gereken bir silahtan çıkan kurşunla yaralanan oyuncu hayata veda etti.

MATRIX RELOADED – 2003

Bilim-kurgu türünün en iyileri arasında yer alan Matrix Reloaded filmi de lanetli filmler arasında yer alıyor. Listeye girmesinin sebebi ise Trinity karakterini canlandıran Carrie Anne Moss çekimler sırasında ayağını kırmıştı. Ancak sorun sadece bu kaza ile sınırlı değil, film kadrosunda olan şarkıcı Aliyah 2001 senesinde uçak kazasında yaşamını yitirdi. Filmin son büyük olayı ise Roacle rolünde izleyici karşısına çıkan Gloria Foster'ın şeker hastalığına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmesi oldu.

POLTERGEIST / KÖTÜ RUH – 1982

2015 yılında yeniden çevrim projeye kavuşan kült korku filmi Kötü Ruh'un lanetli olması diğer filmlere göre biraz farklı. Çekimleri küçük sorunlarla tamamanlanan filmin laneti vizyona girmesiyle başladı. Filmin çocuk oyuncularından Heater O'Rourke 12 yaşındayken septik şoka girerek hayatını kaybetti, filmdeki kız kardeşi Dominique Dunne ise erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Kötü ruhu canlandıran Julkian Beck mide kanseri nedeniyle, iyi ruh rolünü üstlenen Will Sampson kalp-akciğer ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi.

QUANTUM OF SOLACE – 2008

James Bond rolünü bıraktığını açıklayan Daniel Craig'in başrolde olduğu film kazalarla anılan filmler arasında. Marc Forster'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ölüm yaşanmasa da yaşanan ciddi kazalar oldu. Craig elini keserek fazla kan kaybından ölümle burun buruna geldi. Ekipte yer alan Fraster Dunn ciddi araba kazası yaşadı. Dublör Aris Comnios bir kovalamaca sahnesinde ağır yaralandı ve son olarak filmin teknisyeni bıçaklı saldırı sonucu ciddi yaralar aldı.

ATUK

Sinemanın en lanetli projelerinden biri, öyle ki film bir türlü çekilememiş her seferinde proje yarım kalmıştı. Başrolde yer alması için John Belushi'yle anlaşıldı ancak oyuncu 1982 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ardından rol Sam Kinison'a önerildi ve oyuncu bir motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. İnatla çekilmek istenilen filmin üçüncü kurbanı John Candy oldu. Oyuncu hazırlık çalışmalarında kalp krizinden hayata veda ederken dördüncü isim Chris Farley aşırı dozda uyuşturucudan öldü.