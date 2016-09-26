Sinemasız Bayburt'ta film fesvitali

Sinema ve tiyatro salonu bulunmayan Bayburt'ta, "Dede Korkut 1. Uluslararası Kısa Film Yarışması" yapıldı.

Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) ile Kenan Yavuz Kültürevince düzenlenen "Dede Korkut 1. Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın ödül töreni Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki gerçekleştirildi.

CNN Türk'ün haberine göre, AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, kentte sinema ve tiyatro salonu bulunmadığı ve yıllardır bunun eleştirildiğini ifade ederek şunları söyledi:



"Ben çocukluğumda üç tane sinemanın olduğunu biliyorum. Köyden gelip Bayburt'ta sinemaya gittiğimi biliyorum ama benim çocuklarım şu anda ben milletvekili olduğum halde Bayburt'ta sinema yok ve sinemaya gidemiyorlar. Bu da bizim için bir ayıp. Bu gerçekten bu şehre yakışmıyor ve bu insanlar bunu hak etmiyor. Bu şehir geçmişte gerçekten bir kültür şehriydi. 'Bayburt Bayburt olalı böyle zulum görmedi'nin aslı farklıdır. Bayburt'un insanı çok kültürlü ve sanata değer veren insanlardı. 1970'li yıllarda, daha öncesinde Bayburt'ta oynanan tiyatrolar, söylenen müzikler... Ama maalesef 1980'li yıllardan sonra göçün de etkisiyle, bizlerin de biraz vurdumduymazlığıyla bu şehir o altyapısı olan kültür değerlerini bizim kuşağa ve bizden sonraki kuşağa taşıyamadı. Bu anlamdaki çalışmaları, bu anlamdaki böyle faaliyetleri, organizasyonları gördükçe tabii ümidimiz daha fazla artıyor."

Konuşmaların ardından, yarışmaya katılan 80 eser arasından ödüle layık görülen kısa filmlerin gösterimi yapıldı ve eser sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Yarışmada "Babaannemin Caz Tutkusu" filmiyle Ercan Salim Öngöz birinci, "Huzurevi" filmiyle Ahmet Toklu ikinci, "Anadolu'da Bir Akşam" filmiyle Fatih Sezgin üçüncü oldu. Jüri özel ödülü ise "Hasat Zamanı" adlı eseriyle Mahmut Furkan Daşbilek'e verildi.

Törene, Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Belediye Başkan Vekili Cemil Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile davetliler katıldı.