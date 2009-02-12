Sinemasına en çok sahip çıkan Türkiye

Avrupa Konseyi’nin yaptığı araştırmaya göre, en fazla yerli filmin izlendiği ülke sıralamasında Türkiye birinci.



Fransa’da, 2008 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 6.2 artışla 188.8 milyon kişi sinemaya gitti. Fransa’yı 164.2 milyonla İngiltere, 129 milyonla Almanya, 126 milyonla Rusya, 116 milyonla İtalya, 108 milyonla İspanya izledi.



Araştırmada, Avrupa’da bir önceki yıla göre sinemaya gidenlerin oranında yüzde 23.6 ile en fazla artış Türkiye’de görüldü. Türkiye’de geçen yıl sinemaya gidenlerin sayısı 38.5 milyona ulaştı.



En fazla yerli filmin izlendiği ülke sıralamasında da Türkiye birinci. Türkiye’de sinemaseverlerin yüzde 60’ı yerli filmleri tercih ediyor. Fransızlar yüzde 45 ile bu sıralamada Türkiye’nin arkasında yer aldı.



Avrupa Konseyi ülkeleri içinde sinemaya gidenlerin oranı önceki yıla göre yüzde 0.3 artarak, geçen yıl 920 milyon olarak belirlendi.