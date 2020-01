Sinemaseverlerle buluşmak için yeniden yollarda; Gezici Festival bugün başlıyor

Sinemanın seçkin örneklerini Türkiye’nin değişik kentlerindeki sinemaseverlere sunmak ve Türkiye sinemasını dünyaya tanıtmak için 1995 yılında yola çıkan ve ayağının değdiği yerlerde sinema salonları açan 'Gezici Festival', Ankara Sinema Derneği tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bugün, 22’inci yolculuğuna başlıyor.

Her yıl olduğu gibi, başkent Ankara’dan yola çıkan Gezici Festival, 25 Kasım - 1 Aralık’ta Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’ndeki gösterimlerinin ardından, 2-4 Aralık tarihleri arasında Eskişehir’e konuk olacak. Gezici Festival yolculuğunu, 5 - 7 Aralık’ta Kastamonu’da tamamlayacak.

Bugün Ankara’da başlayacak festivalin 25 Kasım Cuma ilk gün programında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Zeki Demirkubuz’un son filmi Kor, Reha Erdem Seçkisi’nden Ox-Bow Olayı, Dünya Sineması’ndan Hayvanat, yönetmen Rıza Sönmez’in de katılımıyla “Orhan Pamuk’a Söylemeyin, Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var” ve yine Dünya Sineması’ndan Maren Ade’nin filmi Toni Erdmann. Alman Kültür Merkezi’ndeki gösterimler ise 26 Kasım Cumartesi günü başlıyor.15.30’da Çocuk Filmleri ile başlayan film gösterimleri 18.00’da konuk sanatçımız Zeyno Pekünlü’nün de katılımıyla gerçekleşecek 'Yeşilçam’dan YouTube’a Erkeklik Halleri' gösterimleri olacak.

Barışa Giden Yollar: Padraig O’Malley Ankara’ya geliyor

James Demo’nun Arabulucu (The Peacemaker) belgeselinin gösterileceği bölüm kapsamında, filmin kahramanı Padraig O’Malley Ankara’da olacak. Kuzey İrlanda, Kosova, Nijerya gibi ülkelerde barış müzakerelerinde bulunan O’Malley, ABD Büyükelçiliği ve Sivil Düşün’ün katkılarıyla gerçekleştirilecek film gösteriminin ardından Türkiye ve Ortadoğu’yla ilgili görüşlerini izleyicilerle paylaşacak.

Reha Erdem’le Sinemanın Altın Çağı

Gezici Festival, bu yıl, Reha Erdem’in seçtikleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Erdem’in seçkisinde, geçmişten günümüze ayna tutan beş klasik yer alıyor: Tehlikeli Fısıltı (Children's Hour; William Wyler, 1961), Sessizlik (The Silence; Ingmar Bergman, 1963), Ox-Bow Olayı (The Ox-Bow Incident; William Wellman, 1943), Yankesici (Pickpocket; Robert Bresson, 1959), Stromboli (Roberto Rosselini, 1950). Reha Erdem, bu filmler aracılığıyla sinemanın aslında eskimediğini ve bize yeni ufuklar açmaya devam ettiğini hatırlatıyor. Kendi ifadesiyle, “Filmlerin zihin açıcı ustalıklarını, verecekleri benzersiz hazları, duyuracakları heyecanları hatırlatma arzusuyla oluşmuş bir öneri bu seçki.” Reha Erdem, sinemanın altın çağı ve sinemada yenilenmenin tek umudu olarak gördüğü bu filmleri seçme nedenlerini festival sırasında izleyicilerle paylaşacak.

Osmanlı, Gezici Festival’de ‘Peçesini Açıyor’

Gezici Festival, 22’nci yılında sinemaseverleri asırlık bir yolculuğa çıkararak, uluslararası arşivlerden henüz gün yüzüne çıkmamış bir Osmanlı İmparatorluğu ile de tanıştıracak. Osmanlı topraklarını ziyaret eden yabancılar tarafından 1918-1926 yılları arasında çekilmiş bu filmler, Çanakkale Savaşı’ndan, İstanbul sokaklarında gördükleri kamerayı, peçelerini açarak selamlayan Osmanlı kadınlarına varıncaya kadar, görünmeyen Osmanlı’yı beyazperdeye yansıtacak.

Hollanda Büyükelçiliği’nin katkıları ve EYE Film Enstitüsü işbirliğiyle izleyici karşısına çıkacak ve festivalin 20. yılında gerçekleştirilen “Osmanlı’dan Manzaralar”ın devamı niteliğindeki bu bölüm, Osmanlı İmparatorluğu’na farklı bir ayna tutacak. Gösterim sırasında, Nezih Erdoğan sunumu, Çiğdem Borucu da piyanosuyla bu sessiz görüntülere eşlik edecek.

Gezici Festival, İlk Gösterimler

Dünya sinemasının ses getiren en yeni filmlerini Türkiye’deki sinemaseverler ile buluşturmayı gelenek haline getiren Gezici Festival, 22’nci yolculuğunda da uluslararası yankı bulan filmlerin, festivalin kentlerindeki 'ilk' gösterimleri ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Bu bölümde gösterilecek filmler: Ivan I. Tverdovsky’nin 'Karlovy Vary' başta olmak üzere pek çok uluslararası festivalden ödüllerle dönen filmi 'Hayvanat (Zoologiya)', Thomas Bidegain’in, evden kaçan kızını arayan bir ailenin yaşadıklarını anlattığı filmi 'Kovboylar (Les Cowboys)', usta yönetmen Jim Jarmusch’un Cannes Film Festivali’nde gösterilen son yapıtı 'Paterson', yılın sinema olayı olarak değerlendirilen Maren Ade’nin Cannes’da ilk gösterimini yapan filmi 'Toni Erdmann', İsveçli yönetmen Mans Mansson’un Berlin ve Göteborg film festivallerinde ilgiyle karşılanan ve ödülle dönen filmi 'Yarden', Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho’nun Cannes Film Festivali’nde yarışan filmi 'Aquarius', Mısır’ın Oscar adayı Mohamed Diab’ın son filmi 'Çatışma (Clash)', festivalin animasyon ve zombi öyküleri sevenlere bu yılki hediyesi Koreli yönetmen Sang-ho Yeon’un filmi 'Seul İstasyonu (Seoul Station)'.

Kiarostami, “Yarım Kalan Sözler” ile Anılacak

Gezici Festival, 4 Temmuz 2016’da hayata gözlerini yuman, dünyaca ünlü İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Abbas Kiarostami’yi anmak için “Yarım Kalan Sözler” isimli özel bir bölüm hazırladı. Film, Kiarostami’nin çalışma ortağı ve yakın arkadaşı, görüntü yönetmeni Seyfullah Samadian imzalı Abbas Kiarostami ile 76 dakika ve 15 saniye (76 Minutes and 15 seconds with Abbas Kiarostami).

'Türkiye 2016'da, Yönetmenlerle Tanışma Fırsatı

Gezici Festival, “Türkiye 2016” bölümü ile Türkiye sinemasının en yeni örneklerini, filmlerin yönetmenleriyle birlikte izleme olanağı sunuyor. Sinemaseverler, bu bölümde, sadece en yeni, bol ödüllü Türkiye filmleriyle değil, yönetmenleri ile de buluşacak. Filmleri, seyirciyle izleyecek olan Türkiye’nin usta yönetmenleri Reha Erdem, Kıvanç Sezer, Zeki Demirkubuz, Mehmet Can Mertoğlu, Soner Can, Barış Kaya ve Rıza Sönmez, gösterimlerden sonra izleyicilerle filmleri hakkında söyleşi yapacak.

“Türkiye 2016” bölümünde, beyazperdeye yansıyacak filmler; Mehmet Can Mertoğlu’nun Cannes Film Festivali’nden ödülle dönen filmi Albüm, katıldığı festivallerde çok sayıda ödül alan Kıvanç Sezer’in Babamın Kanatları, Venedik Film Festivali’nden ödüllerle dönen Reha Erdem’in son filmi Koca Dünya, yeni kurgusuyla Zeki Demirkubuz’un son filmi Kor, Rıza Sönmez’in seyircileri kısa bir Kars gezintisine davet ettiği filmi Orhan Pamuk’a Söylemeyin, Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var, ilk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan ve katıldığı festivallerden 18 ödülle dönen Soner Caner ve Barış Kaya’nın yönetmenliğini yaptığı Rauf.

Yeşilçam’dan YouTube’a “Erkeklik Halleri”

Son yıllarda, sinemasever izleyicisini güncel sanat ile buluşturma hedefiyle, Köken Ergun, CANAN, Işıl Eğrikavuk gösterim ve sergileri gerçekleştiren Gezici Festival’in bu yılki sanatçı konuğu Zeyno Pekünlü. Pekünlü’nün videoları Yeşilçam melodramlarından, YouTube’dan toplanan “How to..?” klipleriyle oluşturulmuş kolajlarına uzanıyor. Bölüm kapsamında Zapata İstanbul’da, Hep O Şarkı, Erkek Erkeğe, Sus Kimseler Duymasın!, Kendine Ait Bir Banyo ve Bir Kadına Ürkütmeden Nasıl Dokunursunuz? adlı filmler gösterilecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi SALT işbirliğiyle düzenlenecek Zeyno Pekünlü sergisi, 18 Kasım’da kapılarını açarak festivalin habercisi oldu. Sanatçının festivalde yer almayan işleri SALT Ulus’ta 7 Ocak’a kadar sergileniyor.

Zeyno Pekünlü ile Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

Bugün internet, bireysel, kolektif ya da interaktif olarak üretilen ve tüketilen, dijital teknolojilerden faydalanan bireysel, toplumsal, tarihsel anlatılarla dolu. Bu atölye çalışması, hikâye anlatıcılığının tarihini ve bugününü tartışmayı, dijital hikâye anlatımının siyaset, reklamcılık, aktivizm, oyun, eğitim, sanat alanlarındaki olanaklarına bir giriş yapmayı, film, canlandırma, imaj, yazı, hypertext, ses, blogging, radyo, sosyal medya gibi medyumlardaki farklı örnekleri incelemeyi ve bireysel ya da grup projeleri fikirlerini tartışmayı amaçlıyor.

Sükût Altındır: Buster Keaton

Gezici Festival, 'Sessiz Filmleri' de unutmadı. Sessiz sinemanın en üç büyük isminden biri olan Buster Keaton’ın ölümünün 50. yılında, ABD Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, en önemli dört kısa filmi, Bir Hafta (One Week ) (1920, 25’), Günah Keçisi (The Goat) (1921, 23’), Tiyatro Salonu (The Playhouse) (1921, 22’) ve Aynasızlar (Cops) (1922, 33’) Hakan Ali Toker’in piyanosu eşliğinde gösteriliyor.

Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri

Gezici Festival’in kısa film meraklıları için klasikleşmiş bölümü Kısa İyidir, bu yıl da Alman Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Çocukları bu yıl da unutmayan Festival’in seçkisi bu kez Çekya’dan. Ücretsiz olarak küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak filmlere büyükler de davetli. Çocuklara bir armağan da Avusturya Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek Canlandırma Atölyesi. Roland Schütz’ün ücretsiz olarak düzenleyeceği atölye Altındağ Belediyesi, Piri Reis Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek.