Sinemardin Film Festivali başlıyor

T24- Bu seneki teması 'Çocuk' olan Türkiye’nin senaryo ağırlıklı tek festivali Sinemardin, 17-23 Eylül tarihleri arasında Mardin ve Halep’te sinemaseverlerle buluşacak.

Sinemardin Uluslarası Film Festivali bu sene birçok ilke imza atacak. Teması 'çocuk' olan festivalin 'Gezici Çocuk Filmleri' Mardin ve ilçelerini gezerken, bir çok ünlü yönetmenin ödüllü filmleri Mardinli sinemaseverlerin beğenisine sunulup atölye çalışmaları yapılacak. Bunlarla eşzamanlı olarak Halep’te de ödüllü Türk Filmlerini Suriyeli sinemaseverlerle buluşturacak olan festival bu anlamda bir ilki gerçekleştiriyor.



17-23 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek ve olan 5. Sinemardin Uluslararası Film Festivali’nin en büyük özelliği aynı zamanda içeriğinde bir de gezici festival bulunması. Japon Animasyon Filmleri Şenliği 'Japanorama' kapsamında gezici tır sahnesi ile Mardin’in ilçelerindeki çocuklara animasyon film gösterimleri yapılacak. Geçtiğimiz yıl iki kapalı bir Açıkhava sinemasında ulaşılan on üç bin izleyici kapasitesinin arttırılmasının hedeflendiği festivalde Almanya, Hollanda, Amerika sinemasından örnekler gösterilecek ve Ken Loach, Costa Gavras, Francois Ozon, Coen Kardeşler gibi ünlü yönetmenlerin ödüllü filmleri Mardinlilerin beğenisine sunulacak.



Bir ilk





Türkiye’nin tek 'senaryo' ağırlıklı film festivali olan Sinemardin’de geçen senelerde olduğu gibi bu sene de film analizleri ve senaryo üzerine atölye çalışmaları yapılacak. Genç sinema sanatçıları, yönetmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek faaliyetler bütün çevre halkına açık olacak.



Bu sene beşincisi gerçekleştirilecek festivalin en ilginç yönü ise Türkiye’de ilk defa bir film festivalinin başka bir ülkede de eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi. Sinemardin 21-23 Eylül’de Mardin ile eşzamanlı olarak Halep (Suriye’de) ödüllü Türk Filmlerini Suriyeli sinemaseverlerle buluşturacak.