Sinemanın yeni Bonnie ve Clyde'ı belli oldu

Bonnie ve Clyde’ın 2000'li yıllara uyarlanan versiyonunda Hilary Duff ve Kevin Zegers oynayacak...





Eski Disney yıldızları Hilary Duff ve Kevin Zegers, 1930’ların ünlü banka soyguncuları Bonnie ve Clyde’ı konu alan ‘The Story of Bonnie and Clyde’da oynamayı kabul etti.



Hilary ve Kevin, 1967'de yapılan ilk filmin yıldız oyuncuları Faye Dunaway ve Warren Beatty’nin yerini alacak. Tonya S. Holly’nin yöneteceği ‘The Story of Bonnie and Clyde’, ilk filmin farklı bir hikâye ile yeniden çekimi olacak. Çekimlere nisan ayında başlanacağı belirtildi.