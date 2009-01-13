Sinemanın 'sevgili' yönetmeniydi

Fransız yönetmen ve yapımcı Claude Berri, 74 yaşında Paris'te öldü.



Berri'nin menajerlik şirketinin açıklamasında, yönetmenin cumartesi gecesi felç geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



Berri'nin kaldırıldığı Paris'teki Salpetriere Hastanesi'nden dün yapılan açıklamada, yönetmenin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.



Claude Berri, 3 yıl önce de beyin felci geçirmişti.



CLAUDE BERRİ



''Fransız Sinemasının Son Prensi'' lakaplı Claude Berri, 1 Temmuz 1934'te Paris'te dünyaya geldi. Babası kürkçü, annesi işçi olan Berri, kısa bir süre babasının mesleğiyle ilgilendi, ama aynı zamanda tiyatro derslerine devam etti.



Berri'nin yönetmen olarak ilk filmi ''Tavuk''u (Le Poulet) 1962'de çekti. Film 1965'de ''En İyi Kısa Metrajlı Film'' oscar ödülünü aldı. Yönetmen, en iyi filmlerinden biri olarak görülen ilk uzun metrajlı filmi ''Yaşlı Adam ve Çocuk'' (Le vieil homme et l'enfant) 1967'de çekti.

Berri'nin 1984'te çektiği büyük başarı elde eden filmi ''Tchao Pantin'' Fransız Cesar Ödülünü kazanmıştı.



Filmlerinde Yves Montand, Gerard Depardieu, Emmanuelle Beart ve Daniel Auteuil gibi oyuncuların rol aldığı Berri'nin diğer filmlerinden bazıları şunlar: "Jean de Florette", "Pınarların Manonu", "Germinal", "Uranus", "Lucie Aubrac" "Ayı" (L'ours), "Sevgili" (L'amant), "Asteriks ve Obeliks Kleopatra Görevi", "Asteriksve Obeliks Sezar'a Karşı".



Yazar Nathalie Rheims ile evi olan Berri, 3 çocuk babasıydı.

