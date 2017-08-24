Sinemanın 'serseri aşıkları' geri dönüyor

Batman' serisinin kötü karakterleri Harley Quinn ve Joker geri dönecek. Todd Phillips ve Martin Scorsese, film için hazırlık yapmaya başladı.

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre, Todd Phillips ve Martin Scorsese, film için hazırlık yapmaya başladı. DC Films/Warner Bros. ortaklığında gerçekleşecek olan filmde Joker’i ABD’li oyuncu Jared Leto, Harley Quinn’i ise Avustralyalı oyuncu Margot Robbie canlandıracak.

The Hollywood Reporter’a konuşan filmin yapımcıları Glenn Ficarra ve John Requa filmi, ‘sabıkalı bir aşk hikayesi’ olarak tanımladı. Filmin yönetmen koltuğunda kimin oturacağı henüz belli değil.