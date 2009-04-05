Sinemanın onur gecesi

Önceki gece başlayan 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nin Onur Ödülleri’ni yazar Agâh Özgüç, sanatçı Hale Soygazi ve yönetmen Erdoğan Tokatlı aldı.



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Akbank sponsorluğunda gerçekleştirilen 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali, önceki gece Lütfi Kırdar Uluslararası Sergi ve Kongre Sarayı’nda yapılan açılış gecesiyle başladı. Sunuculuğunu Bergüzar Korel ve Cem Davran’ın üstlendikleri; Şevval Sam, Melike Demirağ ve Candan Erçetin’in şarkılarıyla katıldığı gecede konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Eczacıbaşı, “Ekonomik kriz ortamında, 200 filmin yer aldığı parlak bir program sunmaktan mutluyuz” dedi.



Eczacıbaşı yerel belediyelerin ilgisizliğinden söz ederek, “Festivaller bulundukları kentin gelirini artırır. Cannes, Venedik gibi festivallerin masraflarının yüzde kırkını yerel belediyeler ödüyor. Burada ise destek alınamıyor” dedi.



Agâh Özgüç olmasaydı...



Uluslararası İstanbul Film Festivali tarafından her yıl verilen Sinema Onur Ödülleri’nin ilki Atilla Dorsay’ın sunumuyla, eleştirmen, arşivci, yazar Agâh Özgüç’e verildi. Dorsay, “Filmlerimizin çoğu kayıp. Eğer Özgüç olmasaydı şimdiki bilgiye sahip olmayacaktık” sözleriyle Özgüç’ün Türk sineması için önemini belirtti. Özgüç ‘ödülünü Türk sinemasının yaşayan en saygın yönetmeni Metin Erksan’ için aldığını söyledi.



Onur Ödülü alan bir diğer isim de Hale Soygazi oldu. O da, ödülünü ‘kadın oyuncular ve onlarla en güzel filmleri yapan Atıf Yılmaz için’ aldığını belirtti. Üçüncü Onur Ödülü’nün sahibi, yönetmen Erdoğan Tokatlı’ya ödülünü, 1965’te çektiği “Son Kuşlar”ın başrol oyuncuları Ediz Hun ve Selma Güneri verdi. Festivalin açılış filmi, Fransız yapımı “Hoş Geldiniz/Welcome” oldu. Fransız yönetmen Philippe Lioret ve oyuncular Fırat Ayverdi, Derya Ayverdi, Selim Akgül ve Fırat Çelik, film başlamadan önce sahnedeydi. Lioret, Avrupa’daki mültecileri konu alan filminin Fransa Parlamentosu’nda gösterildiğini ve bu konuyla ilgili kanunda değişikliğe yol açabileceğini belirtti.

