'Sinemanın Kazanovası' Fellini Pera'da

Pera Film, sinemanın ustaları dizisini "Sinemanın Kazanovası: Fellini" programıyla sürdürüyor.
Tıpkı Kazanova gibi efsanelerle çevrili ve yine onun gibi İtalya'nın en önemli isimlerinden biri olan dünyaca ünlü yönetmen Federico Fellinibüyük bir ustaydı, gerçeküstü bir karnaval havasını keskin toplumsal eleştiriyle birleştiren benzersiz bir sinema stili yaratmıştı.
2013 yılı Fellini'nin ölümünün 20. yıldönümü; Pera Film, İtalyan Kültür Merkezi ve İtalyan Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle sunduğu anma programında Fellini'nin 9 filmine yer veriyor.
10 Ekim - 03 Kasım 2013 tarihlerinde gösterilecek filmleri arasında 'Roma', 'Aylaklar', 'Ruhların Giulietta'sı, 'Tatlı Hayat' ve 'Doktor Antonio’nun Baştan Çıkışı' bulunuyor.
Filmlerim gösterim programı:
10 Ekim Perşembe
19:00 Roma
11 Ekim Cuma
19:00 Aylaklar
19 Ekim Cumartesi
14:00 Tatlı Hayat
17:30 Ruhların Giulietta'sı
26 Ekim Cumartesi
13:00 Doktor Antonio'nun Baştan Çıkışı
14:30 Ginger ve Fred
17:00 Şeytanın Kurbanları
27 Ekim Pazar
13:00 Beyaz Şeyh
15:00 Şeytanın Kurbanları
17:30 Palyaçolar
30 Ekim Çarşamba
19:00 Beyaz Şeyh
1 Kasım Cuma
19:00 Ginger ve Fred
2 Kasım Cumartesi
14:00 Ruhların Giulietta'sı
17:00 Palyaçolar
19:00 Roma
3 Kasım Pazar
13:00 Doktor Antonio'nun Baştan Çıkışı
14:30 Tatlı Hayat
18:00 Aylaklar
Her bir gösterim indirimli müze giriş bileti (5 TL) ile izlenebilir.