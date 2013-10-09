'Sinemanın Kazanovası' Fellini Pera'da

Pera Film, sinemanın ustaları dizisini "Sinemanın Kazanovası: Fellini" programıyla sürdürüyor.

Tıpkı Kazanova gibi efsanelerle çevrili ve yine onun gibi İtalya'nın en önemli isimlerinden biri olan dünyaca ünlü yönetmen Federico Fellinibüyük bir ustaydı, gerçeküstü bir karnaval havasını keskin toplumsal eleştiriyle birleştiren benzersiz bir sinema stili yaratmıştı.

2013 yılı Fellini'nin ölümünün 20. yıldönümü; Pera Film, İtalyan Kültür Merkezi ve İtalyan Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle sunduğu anma programında Fellini'nin 9 filmine yer veriyor.

10 Ekim - 03 Kasım 2013 tarihlerinde gösterilecek filmleri arasında 'Roma', 'Aylaklar', 'Ruhların Giulietta'sı, 'Tatlı Hayat' ve 'Doktor Antonio’nun Baştan Çıkışı' bulunuyor.

Filmlerim gösterim programı:

10 Ekim Perşembe

19:00 Roma

11 Ekim Cuma

19:00 Aylaklar

19 Ekim Cumartesi

14:00 Tatlı Hayat

17:30 Ruhların Giulietta'sı

26 Ekim Cumartesi

13:00 Doktor Antonio'nun Baştan Çıkışı

14:30 Ginger ve Fred

17:00 Şeytanın Kurbanları

27 Ekim Pazar

13:00 Beyaz Şeyh

15:00 Şeytanın Kurbanları

17:30 Palyaçolar

30 Ekim Çarşamba

19:00 Beyaz Şeyh

1 Kasım Cuma

19:00 Ginger ve Fred

2 Kasım Cumartesi

14:00 Ruhların Giulietta'sı

17:00 Palyaçolar

19:00 Roma

3 Kasım Pazar

13:00 Doktor Antonio'nun Baştan Çıkışı

14:30 Tatlı Hayat

18:00 Aylaklar

Her bir gösterim indirimli müze giriş bileti (5 TL) ile izlenebilir.