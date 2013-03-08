Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

"Küçük Emrah" olarak bilinen Emrah Erdoğan'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu "Gelmeyen Bahar" bugün vizyona girecek.

Töre ve töre cinayetleri, kadına karşı baskı ve şiddet konularını işleyen ''Gelmeyen Bahar'', kadına karşı şiddete dikkati çekmek amacıyla Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren gösterimde olacak.

Filmin öyküsünü yazan Emrah Erdoğan'ın Tarkan Ateşman ile senaryosuna şekil verdiği filmde, Ayten Uncuoğlu, Kerem Kupacı, Turgay Tanülkü, Orhan Alkaya, Beyza Şekerci rol aldı. ''Küçük Emrah'' filmin müziklerini de Caner Tepecik ile birlikte hazırladı.

Yönetmen Alphan Eşeli'nin "Eve Dönüş: Sarıkamış 1915" adlı filmi, bugün vizyona girecek. Senaryosunu Alphan Eşeli'nin Serdar Tantekin ile birlikte yazdığı, baş rollerini Uğur Polat, Nergis Öztürk ve Serdar Orçin'in paylaştığı filmin hazırlıkları, 2011 yılının Kasım ayında başladı. Filmin, geçen yıl Şubat ayında başlayan çekimleri, 5 hafta sürdü ve yaklaşık 120 kişilik bir ekiple çalışıldı. Film, Sivas'ta –27 derecede, soğuk ve zor kış koşullarında çekildi.

Woody Allen'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği "Uzun Boylu Esmer Adam/You'll Meet A Tall Dark Stranger", bugün vizyona çıkacak. Ödüllü yönetmen Woody Allen'ın kamerasını iki evli çiftin hayatlarına çevirdiği filmde, usta oyuncular Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins ile Gemma Jones kamera karşısına geçti.

Macera ve fantastik film severlerin merakla beklediği "Muhteşem ve Kudretli Oz" filminin yönetmenliğini Sam Raimi yaptı. Filmde, James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams, Zach Braff rol aldı.

Fransa, Almanya ve Polonya ortak yapımı "Kadınlar/Elles" de haftanın bir diğer filmi... Yönetmenliğini Malgorzata Szumowska'nın üstlendiği filmde, Juliette Binoche, Anais Demoustier, Krystyna Janda, Joanna Kulig, Ali Marhyar rol aldı.

Yönetmen Terrence Malick imzasını taşıyan "Aşkın İzleri/To The Wonder" dram severler için vizyona girecek. Rachel McAdams, Ben Affleck, Javier Bardem, Olga Kurylenko, Charles Baker'in rol aldığı filmde, Neil'in, Paris'te tanıştığı güzel ve hayat dolu Marina ile tutkulu aşkı çevresinde gelişen olaylar konu ediliyor.