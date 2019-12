Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

T24 - Bu hafta vizyona 2'si yabancı 3 yeni film girdi.



Iron Man 2



Marvel’in efsane Süper Kahramanı “Iron Man”e dayanan ve gişede büyük başarı elde eden filmin sabırsızlıkla beklenen devam filmi "Iron Man 2" yıldızlarla dolu bir kadrosuyla dikkat çekiyor.



Yönetmen Jon Favreau ve Oscar’a aday gösterilen Robert Downey Jr’ı tekrar bir araya getiren “Iron Man 2”de, milyarder mucit Tony Stark’ın (Robert Downey Jr.) zırhlı Süper Kahraman Iron Man olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), ve James “Rhodey” Rhodes (Don Cheadle) ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir.





Aşkın Son Mevsimi (The Last Station)



1910 yılında seksen iki yaşındayken bir tren istasyonunda zatürreden can veren Tolstoy, ölümünün yüzüncü yılında çeşitli etkinliklerle tüm dünyada anılıyor. Jay Parini'nin romanından uyarlanan bu filmde, Tolstoy ile kırk sekiz yıllık karısı ve esin perisi Sofya arasındaki eğlenceli, duygusal ve karmaşık aşkın hikâyesini izlerken büyük yazarın hayatının son yılına tanık oluyoruz.





Takiye: Allah’ın Yolunda (In The Name Of God)



Tanınmış isimlerin rol aldığı film, Avrupa’da çok yaygın bulunan İslami yatırım şirketlerinden birine tüm parasını kaptıraran bir ailenin dağılması konu ediliyor.



Metin, bu şirketlerden biri olan JİMPA’ya tüm parasını yatırmış ve hatta yakın çevresini de ikna etmiştir. Büyük vaatlerde bulunmuş olan JİMPA isimli bu şirket, paraları topladıktan sonra iflâs eder, yöneticileri ortadan yok olur. Para yatıran birçok kişi Metin’den hesap sorar. Bu tip islami yatırım şirketlerine inanıp paralarını yatıran yüzbinlerce aile gibi kendi ailesinin de tüm birikimi bir anda yok olmuştur. Kendini suçlu hisseden Metin, aynı zamanda karanlık işlere alet edildiğini de düşünür. Kimse ona gerçekten neler olduğunu ve onca paranın nereye gittiğini söylememektedir. Metin’in olayları çözmek için başladığı yolculuğu onu hiç tahmin etmediği gerçeklerle yüzleştirecektir.