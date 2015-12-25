Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta vizyona 4'si yerli toplam 9 film girdi. İşte filmler ve fragmanları…

Ertuğrul 1890

Yönetmen: Mitsutoshi Tanaka

Oyuncular: Uğur Polat, Kenan Ece, Mehmet Özgür, Seiyou Uchino, Shiori Kutsuna

Tür: Dram

Konu: Japon-Türk ortak yapımı “Ertuğrul” filmi, 1890 yılında Japon sularında batan Osmanlı fırkateyni Ertuğrul’un hazin hikayesi ile 1985’te 215 Japon vatandaşının İran-Irak savaşından kurtarılmasının çarpıcı öyküsünü kurgusal bir senaryoyla anlatıyor.

Delibal

Yönetmen: Ali Bilgin

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Nazan Kesal, Hüseyin Avni Danyal, Toprak Sağlam

Tür: Romantik

Konu: Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış (Çağatay Ulusoy), her genç üniversite öğrencisi gibi hayatın tadını çıkarmaktadır. Füsun’u (Leyla Lydia Tuğutlu) ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır…

Buz ve Gökyüzü

Yönetmen: Luc Jacquet

Tür: Belgesel

Konu: Ünlü buzul bilimci Claude Lorius, Antarktika’da bir kutlama esnasında sondajdan çıkan bir buzu viskisine atmasıyla fark eder ki, erimekte olan buz aslında bir tarihi eserdir ve ortaya çıkan hava ise belki de yüzyıl öncesine aittir! Bugün 82. yaşını kutlayan Lorius’un 1957’de başlayan araştırma serüvenini, 2015’te bir vasiyetnameye dönüştüren Jacquet, seyircisine buzulların kalbinde gizlenmiş gerçekleri, ilk ağızdan öğrenme şansını veriyor.

Toz Bezi

Yönetmen: Ahu Öztürk

Oyuncular: Nazan Kesal, Asiye Dinçsoy

Tür: Dram

Konu: İki gündelikçi kadın, temizliğe gittikleri evlerdeki insanlarla kurdukları ilişki, gündelik çatışmalar, kendi arkadaşlık-kardeşlikleri ve bu yakın arkadaşlığın hiyerarşisi, hayata tutunma çabası, kadınlık, annelik, temizlik ve yoksulluk… Nesrin ve Hatun şehrin yoksulluğu ve zenginliği arasındaki bir vagonda gelip giderken, hayatı anlamaya ve kendilerine gidecek yollar bulmaya çalışırlar.

Saklı

Yönetmen: Selim Evci

Oyuncular: Türkü Turan, Settar Tanrıöğen, İlhan Şeşen

Tür: Dram

Konu: Vakur kişiliğiyle tanınan bir müzisyen Mahir Bey (İlhan Şeşen), kızının arkadaşı Duru (Türkü Turan) ile saklı bir ilişki yaşamaktadır. Duru’nun babası Ali Bey (Settar Tanrıöğen) geleneklerine bağlı, ailesine düşkün iki kız babasıdır. Mahir Bey ve Duru korkuları yüzünden birbirlerinden uzaklaşmak üzereyken, Ali Bey’in bu saklı ilişkiyi fark etmesi an meselesidir.

Point Break

Yönetmen: Ericson Core

Oyuncular: Delroy Lindo, Ray Winstone, Teresa Palmer, Luke Bracey, Christian Koch

Tür: Gerilim

Konu: Hızlı, yüksek adrenalinli, aksiyon dolu ve heyecanlı “Point Break”de, genç FBI ajanı Johnny Utah (Luke Bracey), karizmatik lider Bodhi tarafından idare edilen ve elit sporculardan oluşturulmuş hırsızlık çetesine sızar. Bu sporcuların, son derece sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlediklerinden şüphelenilmektedir.

Kar Korsanları

Yönetmen: Faruk Hacıhafızoğlu

Oyuncular: Ömer Uğur, Taha Tegin Özdemir, Yakup Özgür Kurtaal

Tür: Dram

Konu: Faruk Hacıhafızoğlu’nun yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi Kar Korsanları, 3 küçük çocuğun, askeri darbenin gölgesinde, evlerini ısıtmak için başladıkları masum mücadelenin hayatlarındaki sorumluluk ve gerçeklerle yüzleştikleri bir dönüm noktasına dönüşümünü konu alıyor.

Son Efsane

Yönetmen: Stephen Frears

Tür: Biyografi

Oyuncular: Dustin Hoffman, Elaine Cassidy, Guillaume Canet, Ben Foster, Jesse Plemons

Konu: Usta yönetmen Stephen Frears imzalı “Son Efsane / The Program”, üst üste 7 kez kazandığı Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğuyla dünyaca ünlü bir efsaneye dönüşen ve yıllar sonra doping kullandığını itiraf eden Lance Armstrong´un skandallarla dolu gerçek öyküsünü anlatıyor.

The Lobster

Yönetmen: Giorgos Lanthimos

Oyuncular: John C. Reilly, Rachel Weisz, Colin Farrell, Ben Whishaw, Lea Seydoux

Tür: Dram

Konu: Distopik bir yakın gelecekte, bekar insanlar 45 gün içinde kendilerine bir eş bulmaya zorlanırlar. Bulamayanlar ise hayvanlara dönüştürülüp ormana bırakılacaklardır.