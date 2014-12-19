Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta aksiyon, fantastik, komedi, dram, macera, romantik, gerilim türünde 3'ü yerli 8 filme vizyonda.

1. Hobbit: Beş Ordunun Savaşı

The Hobbit üçlemesinin son bölümü olan üçüncü filmde, Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü’nün maceraları sona eriyor. Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve günahkar Hobbit Gollum'dan meşhur güç yüzüğünü aldıktan sonra sağ salim eve ulaşıncaya kadar Bilbo'yu halen daha onlarca yeni serüven bekliyor. Yurtlarına tekrar kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug'u Göl Kasabası'nın masum yerlileri üzerine saldıkları gerçeğiyle yüzleşmek zorundadırlar. Thorin Meşekalkan ise Arkentaşı'nı ararken önemli değerlerden ödün vermiştir. Thorin'e yardımcı olamayan Bilbo tehlikeli bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Bu esnada Lord Sauron planladığı gizli Yalnız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü göndermiştir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde iki seçenek vardır: Ya birleşip birlikte savaşacaklar ya da hep beraber yok olacaklardır. Beş ordu toplanıp savaşa girmeye hazırlanırken Bilbo hem kendi hayatı hem de arkadaşları nı kurtarmak için savaşmak durumunda kalacaktır.

2. Vay Başıma Gelenler! 2 Buçuk

Hayatını karın tokluğuna rol aldığı erotik filmlerle geçindiren Kerim'in en yakın arkadaşı Basit dışında pek kimsesi yoktur. Çaresizlikle sürüp giden hayatları, Kerim'in varlığından bile haberdar olmadığı babasının ortaya çıkmasıyla kökünden değişir. Zira ölüm döşeğinde olan babası, ölmeden önce oğlunu görmeyi istemiştir. Kerim'in bilmediğiyse bir hayli varlıklı bir adamın oğlu olduğu ve büyük bir mirasın varislerinden biri olacağı gerçeğidir. Kerim en yakın dostu Basit'i de alarak babasının yaşadığı lüks malikanenin yolunu tutar ve burada üvey annesi Peri ile üvey kardeşleri Rüya ve Arif ile tanışır. Her biri birbirinden ilginç özelliklere sahip, herkesin birbirinden nefret ettiği yeni ailesi Kerim'in gelişiyle birlikte büyük şaşkınlık yaşar; diğer yandan Kerim de en az onlar kadar şaşkındır. Kerim'i şoke eden bir diğer gerçek ise babasının gizli bir tarikatin lideri olduğudur. Kerim hem babası ve sahip olduğu sırlarla mücadele edip hem de yeni ailesiyle geçinmeye çalışırken kendini komik bir maceranın içinde bulacaktır.

Semra Dündar'ın senarist ve yönetmenliğini yaptığı, kahkaha vaat eden devam filminin oyuncu kadrosunda ise Yıldırım Memişoğlu ve Bülent Çolak başrolleri paylaşırken, Çiğdem Tunç, Fatma Toptaş, Metin Zakoğlu ve Çiğdem Tunç gibi isimler onlara eşlik ediyor.

3. Çapkın Profesör

Bir zamanların ünlü ve ödüllü senaristi Keith Michaels, aradan geçen 15 yıl içerisinde hayatının tepetaklak oluşuna tanık olmuştur. Boşanan ve 50'li yaşlarına yaklaşan Keith, uzun yıllardır ses getiren yeni bir senaryo yazamadığı için maddi anlamda da uçuruma gitmektedir. Bu nedenle New York'ta bir üniversitenin senaryo dersleri için eğitmenlik yapması teklifini kabul ederken tereddet yaşamaz. Keith Michaels, bir yandan derslerin sorumluluklarını yerine getirip diğer yandan da yeni bir senaryo yazma girişimlerine odaklanır. Keith'in hayatı öğrencilerinden biri olan, iki çocuk annesi Holly ile tanıştıktan sonra değişmeye başlar.

Marc Lawrence'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini Hugh Grant ve Marisa Tomei paylaşıyor. İkiliye kadroda Allison Janney, J.K. Simmons, Aja Naomi King ve Chris Elliott gibi isimler eşlik ediyor.

4. Hayatımın Şansı

Samba, daha iyi bir gelecek umuduyla Fransa'ya göç etmiş, alt sınıfa mensup bir göçmendir. Sürekli geçici işlere girip çıkar ama dikiş tutturamadığı için göçmenlik bürosu onu her an sınır dışı etmeye meyillidir. Alice ise hayatının zor bir evresinden geçmekte olan orta yaşlarda bir kadındır. Psikolojik sıkıntılarından dolayı bir süre işten uzaklaştıktan sonra, geri dönme rehabilitasyonu olarak göçmenlik bürosunda zorunlu bir görev alır. Yaşamın farklı katmanlarından gelen Alice ve Samba'nın yolları, romantizm ve komedi ile örülü bu öyküde kesişecektir.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Olivier Nakache ve Eric Toledano’nun ortak olarak üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise ünlü Fransız oyuncular Omar Sy ve Charlotte Gainsbourg’un yanı sıra Tahar Rahim, Yilin Yang ve Izïa Higelin gibi isimler de yer alıyor.

5. Sils Maria: Ve Perde

Sahne sanatçısı olan Maria, kariyerindeki başarıyı olgun bir lezbiyenin genç partner olarak oynadığı rolle yakalamıştır. Yıllar sonra aynı oyunda bu kez ortayaşlı olan aşığı oynayacaktır. Ve oyunda kendi gençliğini gördüğü rol arkadaşı Jo-Ann ile tanışır. Yaşını almış ve olgunlaşmış bir yıldızla, genç ve kibirli bir oyuncunun arasında bir gerginlik oluşur. Maria bir yandan da onun yerine telefon ve mesajlara cevap veren asistanı Valerie'den gün boyu destek almaktadır. Birlikte İsviçre Alplerinde sessiz sakin zaman geçirirlerken, Maria ünlü olmakla mahremiyeti, kariyeriyle özel hayatı arasındaki bağlantıyı ve açmazları sorgulamaya başlar. Öte yandan da ilerleyen yaşının mesleğiyle ilgili sıkıntılarını algılamaya ve onlarla başa çıkmaya çalışır. Ve bir gün, fırtına öncesi bulutu Sils Maria vadiyi sarar.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Olivier Assayas’ın üstlendiği filmin başrolünde deneyimli oyuncu Juliette Binoche yer alırken, kendisine genç oyuncular Chloë Grace Moretz ve Kristen Stewart eşlik ediyor.

6. Karda Bir Beyaz Kuş

Kat Connor, annesinin beklenmedik ve esrarengiz bir şekilde, ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolmasıyla hayatı değişin genç bir kadın. Son derece alımlı bir kadın olan Eve, o güne dek çeşitli zorluklara rağmen ailesinin yanında olmaya devam etmiştir. Ancak haber vermeden ortadan kayboluşu Kat'in yeni bir deneyime adım atmasına neden olur. Bir türlü yıldızının barışmadığı annesinin ortadan kaybolması Kat'i başlarda büyük bir rahatlığa iter. Artık istediğini yapabildiği bir düzene kavuşmuştur. Ne var ki bu vedanın ardında yatan nedenleri ve sonuçları tek başına keşfetmek zorunda kalacaktır.

Laura Kasischke'nin romanından beyazperdeye uyarlanan bu büyüme öyküsünün başrollerinde Eva Green, Shailene Woodley ve Christopher Meloni yer alıyor.

7. Rüzgarla Bir

Hemşire olarak çalışan Leyla, on yıla yakın zamandır evli olduğu kocasının kendisini aldatmasına ve şiddete başvurmasına sessiz kalmaktadır. Hastanede çalıştığı bir gün, f tipi hücrelere karşı açlık grevine başlayan siyasi tutuklulardan biri tedavi için getirilir. Kerem adındaki genç adam tedaviyi kabul etmeyecektir. Kerem siyasi fikirleri için hayatını tehlikeye atmış biriyken Leyla ise ailesinin mutluluğunu her daim kendi mutluluğunun üzerinde tutan bir anne olmayı önemsemiştir. Bir süre sonra Kerem ile Leyla arasında birbirlerinin yaşamlarını sorgulayacakları bir dönem başlar.

8. Gittiler: Sair ve Meçhul

Süryanilerin yaşadığı Aynvert, Türkçesiyle Gülgöze köyünün muhtarı ve çocukları bölgede şiddetin kol gezdiği dönemlerde aileyi de bölecek ciddi kararlar veririler. Köylü neredeyse tümü yaşadıkları toprakları terk eder ama muhtar, tüm baskılara rağmen yerinden kıpırdamaz. Oğlu Joseph ise kararını vermiştir, yola çıkar ve gider. Yuhan ise babasını bırakmamaya kararlıdır. Fakat iki erkek kardeş bu kararı aldıkları günden beri hayatlarını da her daim sorgularlar. Kenan Korkmaz’ın ikinci uzun metrajlı filmi, zorunlu göç olgusunu bir aile dramı üzerinden beyazperdeye taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Savaş Özdemir, Yuhannun Akay ve Ruhi Sarı gibi isimler bulunuyor.